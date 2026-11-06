Petreto-Bicchisano : Quatre blessés dont deux enfants dans un accident de la route

Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi aux alentours de 18h45 sur la RT40, à hauteur de la commune de Petreto-Bicchisano, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



Deux véhicules légers sont impliqués dans cet accident qui a fait quatre blessés, dont deux enfants de 13 et 4 ans, précise le SIS 2A.



Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux avec deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement. L'intervention est menée en coordination avec le SAMU et la gendarmerie.



La circulation est perturbée dans le secteur en ce début de soirée. Les secours appellent les automobilistes à faire preuve de prudence aux abords de l'accident afin de faciliter leur intervention.

