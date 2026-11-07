CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 D2 Volstar. Le GFC Ajaccio Volley renoue avec la victoire à Saint-Jean d’Illac (1-3) 07/11/2026 Bastia : Le parc du Fangu s'illumine grâce au budget participatif 07/11/2026 Créateurs de Corse : une plateforme pour donner plus de visibilité à l’artisanat insulaire 07/11/2026

D2 Volstar. Le GFC Ajaccio Volley renoue avec la victoire à Saint-Jean d’Illac (1-3)


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 7 Novembre 2026 à 22:53

Le GFCA Volley a renoué avec le succès en s’imposant ce samedi soir à Saint-Jean d’Illac, lors de la 5e journée de D2 Volstar. Les Ajacciens se sont imposés 3 sets à 1, et ont parfaitement réagi, après la perte de de la première manche. Les Gaziers remontent à la 6e place avant de recevoir France Avenir vendredi prochain au Palatinu.



D2 Volstar. Le GFC Ajaccio Volley renoue avec la victoire à Saint-Jean d’Illac (1-3)
Saint-Jean d’illac - GFC Ajaccio : 1-3
Évolution du score : 25-23, 23-25, 21-25, 23-25
Salle Pierre Favre
300 spectateurs environ
Arbitres : Mr Lode Falischia et Mr Olivier Nozacmeur
Six de départ
Saint-Jean d’Illac : Lemeur (libéro), Tanga, Bernard, Ripoche, Gabin, Lapierre, Lirot, entraîneur : Romain Sellier
Ajaccio :  Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Adriano, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Après deux revers consécutifs, les Ajacciens ont relancé la machine en s’imposant 3 sets à 1, ce samedi soir, sur le parquet de Saint-Jean-d’Illac, lors de la 5ᵉ journée de D2 Volstar. Menés après la perte de la première manche (25-23), les Gaziers ont su réagir pour renverser la rencontre, grâce notamment à l’entrée en jeu du jeune Sambou (17 points) et Romain Capet (19 pas). Les Ajacciens grimpent désormais à la 6ᵉ place du classement avant de recevoir France Avenir, vendredi prochain, au Palatinu.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos