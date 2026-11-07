D2 Volstar. Le GFC Ajaccio Volley renoue avec la victoire à Saint-Jean d’Illac (1-3)

Saint-Jean d’illac - GFC Ajaccio : 1-3

Évolution du score : 25-23, 23-25, 21-25, 23-25

Salle Pierre Favre

300 spectateurs environ

Arbitres : Mr Lode Falischia et Mr Olivier Nozacmeur

Six de départ

Saint-Jean d’Illac : Lemeur (libéro), Tanga, Bernard, Ripoche, Gabin, Lapierre, Lirot, entraîneur : Romain Sellier

Ajaccio : Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Adriano, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Après deux revers consécutifs, les Ajacciens ont relancé la machine en s’imposant 3 sets à 1, ce samedi soir, sur le parquet de Saint-Jean-d’Illac, lors de la 5ᵉ journée de D2 Volstar. Menés après la perte de la première manche (25-23), les Gaziers ont su réagir pour renverser la rencontre, grâce notamment à l’entrée en jeu du jeune Sambou (17 points) et Romain Capet (19 pas). Les Ajacciens grimpent désormais à la 6ᵉ place du classement avant de recevoir France Avenir, vendredi prochain, au Palatinu.