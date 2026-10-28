Évolution professionnelle : des dispositifs encore trop méconnus en Corse

Ils existent depuis plusieurs années, mais restent parfois méconnus de ceux qui pourraient en bénéficier. Mardi 27 octobre, à la M3E, à Ajaccio, le MEDEF Corse a organisé une matinée d’information autour du projet Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) Corse, pour rappeler les possibilités offertes en matière d’évolution professionnelle. « Aujourd’hui, on se rend compte que ces dispositifs, qui sont gratuits, sont peu connus du grand public et notamment des salariés », explique Caroline Biancardini, coordinatrice régionale de la formation professionnelle au MEDEF Corse.
Trois dispositifs sont particulièrement mis en avant : le conseil en évolution professionnelle (CEP), la validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’accompagnement des compétences de base. Le premier permet de faire le point sur son parcours et de construire un projet professionnel. La VAE, elle, donne la possibilité d’obtenir un diplôme en faisant reconnaître son expérience. « Souvent, dans son expérience, on peut prétendre à plusieurs diplômes », souligne Amel Corny, directrice du dispositif académique de validation des acquis de l’expérience (DAVA). Dans le secteur médico-social, par exemple, un agent de service hospitalier peut envisager de devenir aide-soignant en faisant reconnaître les compétences acquises sur le terrain.
L’objectif est aussi de rappeler que ces démarches ne signifient pas nécessairement quitter son emploi. « Ce n’est pas forcément pour partir », insiste Caroline Biancardini. Il s’agit également de permettre aux salariés d’évoluer au sein de leur entreprise, tout en aidant les employeurs à mieux identifier les besoins de leurs équipes. Une démarche d’autant plus importante en Corse, où de nombreuses petites structures ne disposent pas de service dédié aux ressources humaines.
Trois dispositifs sont particulièrement mis en avant : le conseil en évolution professionnelle (CEP), la validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’accompagnement des compétences de base. Le premier permet de faire le point sur son parcours et de construire un projet professionnel. La VAE, elle, donne la possibilité d’obtenir un diplôme en faisant reconnaître son expérience. « Souvent, dans son expérience, on peut prétendre à plusieurs diplômes », souligne Amel Corny, directrice du dispositif académique de validation des acquis de l’expérience (DAVA). Dans le secteur médico-social, par exemple, un agent de service hospitalier peut envisager de devenir aide-soignant en faisant reconnaître les compétences acquises sur le terrain.
L’objectif est aussi de rappeler que ces démarches ne signifient pas nécessairement quitter son emploi. « Ce n’est pas forcément pour partir », insiste Caroline Biancardini. Il s’agit également de permettre aux salariés d’évoluer au sein de leur entreprise, tout en aidant les employeurs à mieux identifier les besoins de leurs équipes. Une démarche d’autant plus importante en Corse, où de nombreuses petites structures ne disposent pas de service dédié aux ressources humaines.
Permettre aux salariés d’évoluer
Encore faut-il parfois surmonter certaines difficultés. Des salariés peuvent hésiter à s’engager dans une formation ou une VAE parce qu’ils ne se sentent plus suffisamment à l’aise avec les compétences de base, comme la lecture, l’écriture ou le calcul. « Ces personnes ont peur qu’on découvre qu’elles n’ont pas toutes les compétences, alors qu’elles en ont plein d’autres », observe Karine Tirel, chargée de mission à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en Corse.
Pour les accompagner, neuf ateliers de remise à niveau sont proposés sur l’île, notamment à Ajaccio, Bastia, Corte et Porto-Vecchio. L’approche se veut adaptée aux besoins de chacun, sans reproduire un cadre scolaire. « C’est vraiment partir de ce dont elles ont envie d’apprendre », précise-t-elle. Un salarié qui souhaite préparer un dossier de VAE peut ainsi travailler spécifiquement sur la rédaction et la présentation de son expérience.
Au-delà de cette matinée d’information, le MEDEF Corse souhaite poursuivre les échanges directement au sein des entreprises. Des présentations ont déjà été organisées auprès de l’ADMR Corse-du-Sud, et d’autres sont envisagées dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie et du bâtiment. L’enjeu est de faire connaître ces outils et d’encourager les salariés à anticiper leur évolution professionnelle, plutôt que d’attendre qu’une difficulté survienne pour chercher des solutions.
Encore faut-il parfois surmonter certaines difficultés. Des salariés peuvent hésiter à s’engager dans une formation ou une VAE parce qu’ils ne se sentent plus suffisamment à l’aise avec les compétences de base, comme la lecture, l’écriture ou le calcul. « Ces personnes ont peur qu’on découvre qu’elles n’ont pas toutes les compétences, alors qu’elles en ont plein d’autres », observe Karine Tirel, chargée de mission à l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en Corse.
Pour les accompagner, neuf ateliers de remise à niveau sont proposés sur l’île, notamment à Ajaccio, Bastia, Corte et Porto-Vecchio. L’approche se veut adaptée aux besoins de chacun, sans reproduire un cadre scolaire. « C’est vraiment partir de ce dont elles ont envie d’apprendre », précise-t-elle. Un salarié qui souhaite préparer un dossier de VAE peut ainsi travailler spécifiquement sur la rédaction et la présentation de son expérience.
Au-delà de cette matinée d’information, le MEDEF Corse souhaite poursuivre les échanges directement au sein des entreprises. Des présentations ont déjà été organisées auprès de l’ADMR Corse-du-Sud, et d’autres sont envisagées dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie et du bâtiment. L’enjeu est de faire connaître ces outils et d’encourager les salariés à anticiper leur évolution professionnelle, plutôt que d’attendre qu’une difficulté survienne pour chercher des solutions.
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