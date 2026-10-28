Évolution professionnelle : des dispositifs encore trop méconnus en Corse

Ils existent depuis plusieurs années, mais restent parfois méconnus de ceux qui pourraient en bénéficier. Mardi 27 octobre, à la M3E, à Ajaccio, le MEDEF Corse a organisé une matinée d’information autour du projet Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) Corse, pour rappeler les possibilités offertes en matière d’évolution professionnelle. « Aujourd’hui, on se rend compte que ces dispositifs, qui sont gratuits, sont peu connus du grand public et notamment des salariés », explique Caroline Biancardini, coordinatrice régionale de la formation professionnelle au MEDEF Corse.



Trois dispositifs sont particulièrement mis en avant : le conseil en évolution professionnelle (CEP), la validation des acquis de l’expérience (VAE) et l’accompagnement des compétences de base. Le premier permet de faire le point sur son parcours et de construire un projet professionnel. La VAE, elle, donne la possibilité d’obtenir un diplôme en faisant reconnaître son expérience. « Souvent, dans son expérience, on peut prétendre à plusieurs diplômes », souligne Amel Corny, directrice du dispositif académique de validation des acquis de l’expérience (DAVA). Dans le secteur médico-social, par exemple, un agent de service hospitalier peut envisager de devenir aide-soignant en faisant reconnaître les compétences acquises sur le terrain.



L’objectif est aussi de rappeler que ces démarches ne signifient pas nécessairement quitter son emploi. « Ce n’est pas forcément pour partir », insiste Caroline Biancardini. Il s’agit également de permettre aux salariés d’évoluer au sein de leur entreprise, tout en aidant les employeurs à mieux identifier les besoins de leurs équipes. Une démarche d’autant plus importante en Corse, où de nombreuses petites structures ne disposent pas de service dédié aux ressources humaines.