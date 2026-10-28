À Bastia, Campanari veut faire vivre la langue corse dès le plus jeune âge

Des rires qui résonnent dans les couloirs, des enfants qui courent dans tous les sens, des parents qui prennent le temps d’échanger autour d’un buffet. Ce mardi après-midi, l’école maternelle de Campanari, dans le quartier Saint-Joseph à Bastia, avait des airs de joyeuse ruche. À l’occasion de sa journée portes ouvertes, le centre de loisirs municipal invitait les familles à découvrir ce nouvel accueil immersif en langue corse, destiné aux enfants de 3 à 6 ans.



Derrière cette initiative, une ambition portée par la Ville de Bastia : faire du corse une langue qui se pratique au quotidien, et pas seulement dans les salles de classe. "L’idée, c’est de proposer un maximum de possibilités pour que les enfants parlent et échangent en corse, de la crèche jusqu’au CM2, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires", explique l’adjointe aux politiques éducatives, à la jeunesse et à la petite enfance, Josée Natali.







Avec ses 32 places, l’ACM Campanari vient compléter l’offre d’accueil destinée aux plus jeunes. Il s’inscrit dans la continuité des deux nouvelles sections ouvertes en septembre à la crèche municipale L’Anghjulelli: l’une bilingue, l’autre immersive. Les enfants peuvent ainsi être familiarisés avec la langue dès leurs premiers mois, avant de poursuivre cette expérience au centre de loisirs. Ici, pas question de réserver le corse à quelques activités ponctuelles. Les échanges avec les animateurs, les consignes, les jeux et les moments partagés sont autant d’occasions de se familiariser avec la langue: "Nous avons souhaité continuer sur l’accueil périscolaire et extrascolaire, sur la tranche d’âge qui suit la crèche, c’est-à-dire les enfants de 3 à 6 ans", souligne l’élue. Le choix du quartier Saint-Joseph répond également à une volonté de proximité: "On devait offrir cet accueil aux parents des alentours pour qu’ils n’aient pas à se déplacer d’un bout à l’autre de la ville le matin quand ils partent travailler. Et, bien évidemment, il y avait de la demande", précise Josée Natali.

