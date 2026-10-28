Autonomie de la Corse : Au lendemain du rejet du Sénat, les réactions se multiplient dans l’île et sur le continent

Fin de la « Simeonie ». Après quatre années passées à négocier avec Emmanuel Macron, les nationalistes de gauche quittent le processus de Beauvau qu’ils avaient eux-mêmes présenté comme historique. Ils auront choisi de lier l’avenir de la Corse au macronisme, tout en s’alliant à LFI à l’Assemblée nationale sur l’amendement 111 et en refusant notre priorité régionale pour privilégier les Corses dans l’accès au logement, au foncier et à l’emploi. Cette séquence politique est terminée. Mais une nouvelle s’ouvrira dans six mois si les Français nous font confiance. Avec Marine Le Pen, nous engagerons notre propre processus pour la Corse. Il sera fondé sur la priorité régionale pour le logement, le foncier et l’emploi, sur la protection de notre identité et de notre patrimoine, sur le rééquilibrage de nos territoires avec la création des pieve, et sur une autonomie donnant à la Corse les moyens d’agir sur les réalités propres à notre île. Après l’autonomie idéologique portée par la gauche nationaliste vient le temps d’une autonomie faite pour la Corse et pour les Corses.

— Christophe Versini (@Ch_Versini) October 27, 2026



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— Voce Naziunale (@vocenaziunale) October 27, 2026



À l’opposé, la droite de Jean-Martin Mondoloni ne cache pas son incompréhension face à la décision des nationalistes de quitter le Sénat avant la fin des débats. Les élus d’Un Soffiu Novu accusent la majorité territoriale d’avoir voulu « générer un clash comme ultime coup de pression » et dénoncent une « intransigeance sélective » qui ne vaudrait selon eux « que pour la droite ». Sur le fond, le groupe estime que l’amendement porté par Jean-Jacques Panunzi sur la capacité normative de la Corse constituait « le bon curseur » et « le point d’équilibre autour duquel une majorité pouvait s’accorder ». Un Soffiu Novu reproche finalement aux nationalistes d’avoir préféré « orchestrer un esclandre visant à capter l’attention médiatique plutôt que de participer aux débats ».Le Rassemblement national considère lui aussi qu’une page vient de se tourner. « Fin de la “Simeonie” », écrit Christophe Versini sur ses réseaux sociaux. Pour le délégué du RN en Corse, « cette séquence politique est terminée », mais pas la question de l’autonomie. Il annonce qu’en cas de victoire de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, son parti engagera « son propre processus pour la Corse », fondé notamment sur la priorité régionale pour le logement, le foncier et l’emploi, la protection de l’identité et du patrimoine ou encore « une autonomie donnant à la Corse les moyens d’agir sur les réalités propres à notre île ».Pour Jean-Guy Talamoni, le processus était en réalité déjà mort depuis longtemps. L’ancien président de l’Assemblée de Corse considère que depuis l’acceptation en 2022 des « lignes rouges » fixées par l’État, « il n’y avait plus de processus de règlement de la question corse » et « pas davantage de projet d’autonomie ». Plutôt que de « porter le deuil d’une illusion », il appelle désormais à « reconstruire » et surtout à « faire confiance à la nouvelle génération ».Même tonalité du côté de Voce Naziunale, groupe nationaliste à l’Assemblea di a Ghjuventù, pour qui les paroles prononcées lundi soir par Paulu Santu Parigi sont arrivées « trop tard ». Le mouvement y voit « la fin d’un cycle » de gouvernance nationaliste et « une défaite politique majeure » au Sénat. Il appelle désormais à changer de stratégie et à tourner la page des négociations menées depuis 2022, regrettant qu’elles n’aient abouti ni à la reconnaissance du peuple corse, ni à la coofficialité de la langue, ni au statut de résident, ni au pouvoir législatif.