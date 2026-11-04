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U tempu in Corsica


le Mercredi 4 Novembre 2026 à 07:05

Des pluies remontent de Méditerranée. Elles sont passagèrement soutenues et orageuses sur l'Est et le centre de l'île. Elles sont accompagnées de rafales de vent d'Est de l'ordre de 50 km/h. Les températures maximales atteignent 21 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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