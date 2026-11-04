U tempu in Corsica
Des pluies remontent de Méditerranée. Elles sont passagèrement soutenues et orageuses sur l'Est et le centre de l'île. Elles sont accompagnées de rafales de vent d'Est de l'ordre de 50 km/h. Les températures maximales atteignent 21 degrés.
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