Bastia - Un « canular » au goût de caviar sur... canapé !

Philippe Jammes le Mercredi 4 Novembre 2026 à 14:42

C’est une sacrée belle pièce qui est proposée du 5 au 7 novembre au théâtre Sant’Angelo à Bastia. Un très bon auteur, deux excellentes comédiennes, une belle mise en scène, pour un spectacle musical qui ravira les plus difficiles. Un caviar ! CNI s’est invité dans la coulisse...