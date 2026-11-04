Bastia - Un « canular » au goût de caviar sur... canapé !

« Canular* raconte une blague qui tourne mal » nous explique Joseph Agostini, l’auteur dont l’idée a surgi d’un souvenir, celui d’un enfant du début des années 90, dans son village du Cap Corse. Des souvenirs de canulars téléphoniques à partir d’une cabine téléphonique et d’un annuaire.
Psychologue clinicien et psychanalyste, Joseph Agostini est l’auteur de nombreux livres, romans, théâtre, essais. En 2015, il a mis en scène Muriel Montossey dans « Œdipe à la folie » au Lucernaire à Paris puis au Pittchoun Théâtre à Avignon. En 2025, il a écrit et monté « Ghjelusia », son premier spectacle bilingue, interprété par Patrizia Gattaceca et mis en scène par Daniel Delorme. Joseph Agostini présente tous les dimanches soirs « Parlons-nous », sur RTL, et intervient dans de nombreux médias télévisuels. Dans «Canular », l’auteur met en scène une psychanalyste bastiaise qui devient soudainement la proie d’un souvenir oublié.
« Face au dilemme et à la culpabilité pour un canular qui a mal tourné, que va-t-elle pouvoir dire à sa patiente? c’est le thème de ma pièce ». La psychanalyste c’est Marie-Ange Geronimi. « A l’origine, Joseph me propose un seul en scène, le personnage de Lucia, la psychanalyste » déclare la comédienne. « Pour la pièce j’ai souhaité que Corinne Mattei que j’avais choisi pour la mise en scène, soit aussi à mes côtés pour jouer ma patiente. Pour Lucia qui à quatorze ans, avec son cousin, piégeait des inconnus au téléphone la situation est bien complexe ». En effet, nous la retrouvons des années plus tard écoutant les confidences d’une patiente, allongée sur son divan de psychanalyste, et lui confiant la mort de sa mère, cardiaque. Au nom de la défunte, le passé ressurgit.
Marie-Ange Geronimi porte ce texte, en français et en corse, qui épouse la tradition corse de transmission par l’oralité, avec la complicité de Corinne Mattei. La partition oscille entre rires et larmes, conte, théâtre et spectacle musical puisque la pièce contient 4 chansons, des vidéos et de jolies surprises musicales signées Sébastien Jakubowicz.
A ne pas manquer !
*« Canular » de Joseph Agostini
Théâtre Sant’Angelo
Jeudi 5 novembre à 18h30
Vendredi 6 novembre à 20h30
Samedi 7 novembre à 18h30
Billetterie : sur place ou en ligne Ici
Théâtre musical bilingue mis en scène par Corinne Mattei (Cie L’Ombre et La Lumière)
Avec : Marie-Ange Geronimi et Corinne Mattei.
Lumières : Joël Adam
Musiques : Sébastien Jakubowicz.
Vidéo : Armand Luciani (Casta Libre)
Costumes : Benoa
Psychologue clinicien et psychanalyste, Joseph Agostini est l’auteur de nombreux livres, romans, théâtre, essais. En 2015, il a mis en scène Muriel Montossey dans « Œdipe à la folie » au Lucernaire à Paris puis au Pittchoun Théâtre à Avignon. En 2025, il a écrit et monté « Ghjelusia », son premier spectacle bilingue, interprété par Patrizia Gattaceca et mis en scène par Daniel Delorme. Joseph Agostini présente tous les dimanches soirs « Parlons-nous », sur RTL, et intervient dans de nombreux médias télévisuels. Dans «Canular », l’auteur met en scène une psychanalyste bastiaise qui devient soudainement la proie d’un souvenir oublié.
« Face au dilemme et à la culpabilité pour un canular qui a mal tourné, que va-t-elle pouvoir dire à sa patiente? c’est le thème de ma pièce ». La psychanalyste c’est Marie-Ange Geronimi. « A l’origine, Joseph me propose un seul en scène, le personnage de Lucia, la psychanalyste » déclare la comédienne. « Pour la pièce j’ai souhaité que Corinne Mattei que j’avais choisi pour la mise en scène, soit aussi à mes côtés pour jouer ma patiente. Pour Lucia qui à quatorze ans, avec son cousin, piégeait des inconnus au téléphone la situation est bien complexe ». En effet, nous la retrouvons des années plus tard écoutant les confidences d’une patiente, allongée sur son divan de psychanalyste, et lui confiant la mort de sa mère, cardiaque. Au nom de la défunte, le passé ressurgit.
Marie-Ange Geronimi porte ce texte, en français et en corse, qui épouse la tradition corse de transmission par l’oralité, avec la complicité de Corinne Mattei. La partition oscille entre rires et larmes, conte, théâtre et spectacle musical puisque la pièce contient 4 chansons, des vidéos et de jolies surprises musicales signées Sébastien Jakubowicz.
A ne pas manquer !
*« Canular » de Joseph Agostini
Théâtre Sant’Angelo
Jeudi 5 novembre à 18h30
Vendredi 6 novembre à 20h30
Samedi 7 novembre à 18h30
Billetterie : sur place ou en ligne Ici
Théâtre musical bilingue mis en scène par Corinne Mattei (Cie L’Ombre et La Lumière)
Avec : Marie-Ange Geronimi et Corinne Mattei.
Lumières : Joël Adam
Musiques : Sébastien Jakubowicz.
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