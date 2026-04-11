Régional 1- Sud FC-ACA : un choc sans vainqueur, l'ACA leader

Sud FC - AC Ajaccio 0-0

Stade Gaby-Muzy

Arbitre: M. Bouzalmat (Ligue Méditerranée) assisté de MM. Djelassi et Lorphelin



Sud FC

Monteiro, Renoncourt, N’Diaye, Lebale, Ayart, Faucelli, Salvador-Alves, Essis, Segarel, El Ouerghmi, Edmond (Ouedraogo, Zehafi, Koukouch). Ent: Pasquini. JM



AC Ajaccio

Carsillo, Catoire, Giua, Avinel, Toure, Bartoletti, Aït Yahya, Pomponi, Said, Maud’Huy, El Ouahabi (Nouri, Fosse, Satti). Ent: Lippini. A





L'ACA en cas de victoire et même de match nul pouvait prendre la première place au FJEB, alors que le Sud FC devait l'emporter pour devenir leader du championnat de Régional 1.

Devant une belle assistance, le premier acte était plutôt fermé, même si les joueurs d'Anthony Lippini avaient la maîtrise du ballon. Hormis une tentative de Bartoletti et une autre Pomponi en début de rencontre, les occasions étaient rares et logiquement à la pause le score était de 0-0.





Le deuxième acte démarrait de manière identique pour l'ACA, mais le Sud se montrait à son tour plus dangereux, tout d'abord sur une frappe d'Essis, contrée à l'entrée de la surface, puis sur une tête d'El Ouerghmi à l'heure de jeu. Dans une période plus équilibrée, l'ACA était de nouveau dangereux en fin de match par Nouri et Satti.



Au terme des 90 minutes, le score demeurait vierge. Un partage des points qui permet aux Ajacciens de prendre les commandes du championnat de Régional 1.