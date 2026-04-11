Au cimetière marin du Canicciu, près deux siècles d’histoire ajaccienne gravés dans la pierre

Dans les caveaux, la mémoire des grandes familles



Au cimetière des Sanguinaires, l'architecture n'est jamais tout à fait anodine. « L'architecture des caveaux raconte quelque chose sur l'histoire des familles : c'est un statut social », résume Philippe Perfettini. La taille des monuments, leur ornementation et leur emplacement témoignent de la place que certaines familles occupaient dans la société ajaccienne.



Toutes les grandes familles n'ont pourtant pas choisi d'y établir leur dernière demeure. Plusieurs ont fait construire leurs propres chapelles ailleurs dans la ville, notamment le long de la route des Sept-Chapelles. La famille Peraldi avait la sienne à l'entrée du bois des Anglais, tandis que celle des Sebastiani se trouvait sur le cours Grandval. La chapelle impériale, inaugurée en 1860 en plein centre-ville, constitue une autre exception. « Mais les familles qui ont été reconnues par la grande histoire locale, et même par la grande histoire tout court, ne sont pas ici », souligne le chef de projet patrimoine.



Le cimetière n'en demeure pas moins un témoignage précieux de l'histoire locale. Au fil du temps, son organisation s'est adaptée aux concessions et à l'espace disponible. « Quand vous le regardez d'en haut, c'est un peu comme l'urbanisme à Ajaccio. C'est structuré pendant un certain moment et ensuite, c'est au gré des concessions et des mètres carrés disponibles. » Certaines tombes semblent aujourd'hui délaissées, tandis que d'autres continuent d'être soigneusement fleuries. En ce week-end de Toussaint, ces bouquets rappellent aussi l'attachement des Ajacciens à ce lieu de mémoire.



Des destins qui ont marqué la cité impériale



Derrière les noms gravés dans la pierre se trouvent aussi des parcours qui dépassent l'histoire des familles. L’endroit accueille notamment la sépulture de Fred Scamaroni, résistant qui s'est suicidé dans sa cellule de la citadelle d'Ajaccio en 1943. Après sa mort, il est d'abord placé dans une fosse commune, avant d'être transféré dans le tombeau de la famille Macchini, à l'initiative d'Eugène Macchini, devenu maire après la Libération. « Une sépulture digne de son rang et de son sacrifice a ensuite été érigé au milieu du cimetière », explique le chef de projet.