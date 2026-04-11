Judo - Carla-Maria Karamani s’impose à Gap pour sa première compétition sur le continent

Pour cette toute première compétition sur le continent, Carla-Maria a réalisé un parcours remarquable : six combats, six victoires, dont cinq remportées par ippon, avant de s’imposer en finale et de décrocher la médaille d’or.
Une performance d’autant plus prometteuse que la jeune Corse n’a débuté le judo qu’il y a à peine deux ans. Déjà ceinture marron, elle poursuit une progression particulièrement rapide dans la discipline.
Carla-Maria est fière de porter les couleurs du Shin Gi Tai Borgo Judo, aux côtés de son président Eugène Mariotti et de son professeur Frédéric Durand, ainsi que celles du Pôle Espoir d’Ajaccio, qu’elle a intégré cette saison.
Cette médaille d’or à Gap vient ainsi récompenser son travail, son engagement et celui de tous ceux qui l’accompagnent dans sa progression. Une première victoire sur le continent qui en appelle, beaucoup d’autres, elle part pour istres le 22 novembre avec le pôle espoir en label excellence puis le 5 décembre sur Nîmes en label excellence également.
Et si les résultats suivent le 12 décembre tournois super excellence à Lormont
Une performance d’autant plus prometteuse que la jeune Corse n’a débuté le judo qu’il y a à peine deux ans. Déjà ceinture marron, elle poursuit une progression particulièrement rapide dans la discipline.
Carla-Maria est fière de porter les couleurs du Shin Gi Tai Borgo Judo, aux côtés de son président Eugène Mariotti et de son professeur Frédéric Durand, ainsi que celles du Pôle Espoir d’Ajaccio, qu’elle a intégré cette saison.
Cette médaille d’or à Gap vient ainsi récompenser son travail, son engagement et celui de tous ceux qui l’accompagnent dans sa progression. Une première victoire sur le continent qui en appelle, beaucoup d’autres, elle part pour istres le 22 novembre avec le pôle espoir en label excellence puis le 5 décembre sur Nîmes en label excellence également.
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