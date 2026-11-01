Football National 2 - Face à Auxerre, Corte signe sa première victoire

Stade Santos-Manfredi.

Corte bat AJ Auxerre : 1-0 (score acquis à la pause).

But de Barili (18e)

Arbitres : M. Larsonneur, assisté de MM. Alfonsi et Oukhattou.





USC Cortenais

Gouet, Menozzi, Avines, Machado, Rimane, Arrighi, Contena, Marietti, Bariki, Mahamat, Vérité, Aussu, Baldovini, Trojani, Villain.





AJ Auxerre

Amedivlo, Madi, Kanza, Coulibaly, Legros, Petit Dol, Saidi, Wai, Cotten, Fellice, Rodin, Cissoko, Zoukrou, Assougrou.



Dès l’entame, les Cortenais emballaient la rencontre, même si la première situation était à mettre à l’actif des Auxerrois. Mais le coup-franc de Cissoko était bien capté par Gouet, vigilant sur sa ligne (8e). Les « montagnards » se créaient de nombreux corners, sans pour autant mettre en danger Amedivlo. Installé dans le camp visiteur, les Cortenais multipliaient les opportunités et étaient récompensés de leurs efforts au quart d’heure de jeu. Contena était fauché dans les 16 mètres et l’arbitre de la rencontre désignait sans hésitation le point de pénalty que se chargeait de frapper Bariki prenant à contre-pied le portier bourguignon (18e) : 1-0.

Auxerre réagissait une nouvelle fois sur coup franc, mais Gouet ne se laissait pas surprendre. Et Corte regagnait donc les vestiaires sur ce petit avantage d’un but.





De retour des vestiaires, les Auxerrois passaient la vitesse supérieure et les Cortenais subissaient, retranchés dans leur camp. Mais la défense locale, bien regroupée autour de Machado, faisait bloc et repoussait toutes les tentatives adverses. Il fallait en revanche une superbe détente de Gouet à la 75e minute de cette partie, sur une frappe puissante de Fellice consécutive à un centre de Rodin, pour éviter aux visiteurs de trouver l’égalisation. Corte tenait bon défensivement et procédait en contre pour essayer de se mettre définitivement à l’abri. Des Cortenais qui avaient d’ailleurs l’opportunité de doubler la mise à cinq minutes du terme en obtenant un deuxième pénalty. Malheureusement Villain ne parvenait à concrétiser.

Finalement, après une dernière tentative de Cissoko, Corte pouvait savourer sa première victoire.

Une victoire des plus importantes acquise face à une formation auxerroise, réserve de Ligue 1, qui était toujours invaincue et qui faisait dire à l’entraîneur adjoint, Jean-Marc Sauli : « Nous avons fait le match qu’il fallait. Les gars ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec cette formation auxerroise qui va jouer la montée. Cette victoire fait du bien au moral. En revanche, il ne fait pas s’emballer, continuer à travailler pour tenter d’obtenir un résultat positif samedi prochain face à Sainte-Geneviève, qui est au même niveau que nous au classement général ».

Grâce à cette victoire, Corte sort de la zone rouge et se classe à la 9e place du classement ex-aequo avec Vierzon et Sainte-Geneviève !

