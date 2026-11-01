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A màghjina - A bellezza salvatica di Cala di Conca


le Dimanche 1 Novembre 2026 à 07:25

Lors de la dernière édition du Corsica Coast Trail, le passage à Cala di Conca, dans le secteur préservé de Senetosa, a offert aux coureurs un spectacle remarquable. Entre maquis et eaux cristallines, ce littoral sauvage, encore épargné par la fréquentation humaine, a dévoilé toute sa splendeur. Un rayon de soleil, venu sublimer le paysage, a révélé la beauté brute et la pureté de ce site exceptionnel. Au-delà du défi sportif, une parenthèse rare, qui rappelle toute la richesse du patrimoine naturel insulaire nous rappelle, justement, Pascal Le Dervouët

La Corse, sauvage, authentique et toujours aussi belleSi, comme , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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