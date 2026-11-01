A màghjina - A bellezza salvatica di Cala di Conca
Lors de la dernière édition du Corsica Coast Trail, le passage à Cala di Conca, dans le secteur préservé de Senetosa, a offert aux coureurs un spectacle remarquable. Entre maquis et eaux cristallines, ce littoral sauvage, encore épargné par la fréquentation humaine, a dévoilé toute sa splendeur. Un rayon de soleil, venu sublimer le paysage, a révélé la beauté brute et la pureté de ce site exceptionnel. Au-delà du défi sportif, une parenthèse rare, qui rappelle toute la richesse du patrimoine naturel insulaire nous rappelle, justement, Pascal Le Dervouët
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