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Météo - Coup de froid et premières neiges sur les sommets corses !


Mario Grazi le Dimanche 1 Novembre 2026 à 18:24

Chacun a pu le constater ce dimanche. Le mercure était en chute libre avec l'arrivée d'une perturbation active. Des pluies qui se sont transformées en neige dès 1 200 mètres. Météo France prévoit également que ce lundi sera la journée la plus froide...



(Photo Linguizzetta Marine De Bravone)
(Photo Linguizzetta Marine De Bravone)
Les températures agréables et au-dessus des normales de saison jusqu'à ce samedi, ont laissé la place au froid ce dimanche avec l'arrivée d'une perturbation active, plus particulièrement sur le centre et l'Est de la Corse. Effectivement, ce sont plus de dix degrés qui ont été perdus en 24 heures puisque le mercure affichait un petit 4° à Zalana à midi ce dimanche. Une sensation de froid renforcée par un vent de nord soutenu. La pluie qui touchait l'île s'est transformée en neige dès 1 200 mètres d'altitude et plus particulièrement du côté de Ghisoni ainsi que sur le massif du Ritondu.
Une première neige qui rafraîchissait fortement l'atmosphère. Ce dimanche soir les températures variaient entre 5 et 8 degrés de l'intérieur vers le littoral.
Selon Pierre-Louis Quibel, prévisionniste à Météo France, cette dépression devrait s'évacuer dans la nuit.
Seules quelques pluies résiduelles devraient encore concerner le centre et la façade Est ce lundi.
En revanche, cette journée devrait être là plus froide de la semaine puisque le mercure atteindra difficilement 15° en journée.
La nuit prochaine nous devrions avoir les premières gelées sur les sommets. Le mercure variera entre 0 et-2 degrés en montagne. Il ne devrait pas dépasser 2 degrés à Corte et dans le centre Corse.
On se souvient que l'an passé les premières neiges avaient touché le Monte Ritondu le 17 novembre. Le deuxième sommet de l'île avait même été coiffé d'un léger manteau le 13 septembre 2024 !





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