Le Bastia Handball clôt Octobre Rose en beauté

C’est sur son plancher du Cosec de l’Arinella que le Bastia Handball organisait son traditionnel « Tournoi en Or », un événement désormais traditionnel, attendu et placé sous le signe du sport, du partage et surtout de la solidarité dans la lutte contre le cancer, dans le cadre d'Octobre Rose.

12 équipes étaient engagées dans cette joute.

« Ce tournoi revêtait également une dimension toute particulière puisqu'il était dédié à la mémoire de Stéphanie Simonpieri, ancienne joueuse du Bastia Handball, à qui nous avons souhaité rendre hommage. Stéphanie Simonpieri était une figure sportive et associative de Corse, ancienne joueuse passionnée de handball notamment au Handball Corte ainsi qu'à notre club de Bastia. Elle était devenue un véritable symbole insulaire de résilience et de courage ».





Stéphanie Simonpieri est décédée en août 2026 à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer métastasé. Beaucoup d’émotion donc ce samedi dans ce tournoi qui s’est déroulé dans un bel esprit, dans le partage, la solidarité, la convivialité. Un tournoi qui a tenu toutes ses promesses. Une belle démonstration de solidarité, de convivialité et de valeurs humaines, qui s'est conclue par la victoire de l'équipe d'Orezza.

