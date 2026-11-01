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Rugby régional - Lucciana subit la loi de Draguignan


GAP le Dimanche 1 Novembre 2026 à 18:37

Dimanche difficile pour les joueurs du RC Lucciana dans le cadre du championnat de Fédérale 3, cet après-midi sur la pelouse de Charles Galletti. Les joueurs de David Pocq qui recevaient les Varois de Draguignan dauphins de Valréas ont été sèchement battus sur le score de 45 à 12.



Les Luccianais sont toujours calés en milieu de tableau de cette poule 6, mais devront, désormais, digérer ce lourd revers à domicile. Avant cela, en lever de rideau de cette confrontation, la réserve luccianaise au sein du championnat d'Excellence B, a, de la même manière , été battue par la réserve de Draguignan 28 à 12. A l''évidence un dimanche à oublier pour les "Rouge et Noir" qui se rendront à Salon-de-Provence le week-end prochain pour le compte de la septième journée de championnat.


Chez les jeunes, les cadettes di I Stampi ont, samedi après-midi, largement dominé leurs homologues de Hyères-Carqueiranne 143 à 28, alors que du côté des cadets Régionale 2, les joueurs de Portivechju-Ventiseri se sont imposés sur la pelouse de Manosque 65 à 36 et occupent, désormais, la quatrième place de la Poule.





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