Rugby régional - Lucciana subit la loi de Draguignan

Les Luccianais sont toujours calés en milieu de tableau de cette poule 6, mais devront, désormais, digérer ce lourd revers à domicile. Avant cela, en lever de rideau de cette confrontation, la réserve luccianaise au sein du championnat d'Excellence B, a, de la même manière , été battue par la réserve de Draguignan 28 à 12. A l''évidence un dimanche à oublier pour les "Rouge et Noir" qui se rendront à Salon-de-Provence le week-end prochain pour le compte de la septième journée de championnat.





Chez les jeunes, les cadettes di I Stampi ont, samedi après-midi, largement dominé leurs homologues de Hyères-Carqueiranne 143 à 28, alors que du côté des cadets Régionale 2, les joueurs de Portivechju-Ventiseri se sont imposés sur la pelouse de Manosque 65 à 36 et occupent, désormais, la quatrième place de la Poule.