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U tempu in Corsica


le Lundi 2 Novembre 2026 à 07:05

Des averses orageuses s'attardent en matinée tout au long de la côte Est. Des pluies résiduelles traînent également à l'Ouest et si la journée sera bien ensoleillée entre Est et Ouest, les températures maximales peinent à atteindre les 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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