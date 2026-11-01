U tempu in Corsica
Des averses orageuses s'attardent en matinée tout au long de la côte Est. Des pluies résiduelles traînent également à l'Ouest et si la journée sera bien ensoleillée entre Est et Ouest, les températures maximales peinent à atteindre les 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Hyacinthe Sambroni)