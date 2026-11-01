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Ajaccio : Un incendie se déclare dans un appartement


MP le Lundi 2 Novembre 2026 à 11:07

Un incendie s’est déclaré dans un appartement de la rue du Soleil Levant ce lundi peu après 10 heures. La circulation a été coupée dans le secteur



Ajaccio : Un incendie se déclare dans un appartement
Ce lundi matin aux alentours de 10h15, un violent incendie s’est déclaré dans un appartement située rue du Soleil Levant, à Ajaccio, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), précisant qu’aucune victime n’est à déplorer. 
 
17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur les lieux avec deux engins pompes, une échelle aérienne, un véhicule de secours aux victimes et un véhicule de commandement. 
 
En fin de matinée, ces moyens étaient toujours sur les lieux pour procéder à l’extinction du foyer et aux opérations de ventilation et de déblai.
 
Dans le même temps, un périmètre de sécurité a été établi par la police. La circulation dans la rue a également été coupée.




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