Champignons en Corse : une saison qui se prépare, et quelques précautions à garder en tête

Pour les amateurs de champignons, les pluies sont une bonne nouvelle. Encore faut-il que les températures suivent. « Il faut que le sol soit mouillé, mais qu’il fasse bon », résume Brigitte Ledentu. Présidente de la Société mycologique et botanique d’Ajaccio (SMBA), elle suit de près cette saison qui s’installe progressivement sur l’île. En Castagniccia, les champignons sont déjà bien présents. Autour d’Ajaccio, il faudra encore patienter un peu. « On va être les derniers à en avoir », sourit-elle.



Mais d’une saison à l’autre, les repères changent. « Les poussées sont décalées d’un mois au moins », constate la mycologue, qui associe ce glissement au changement climatique et dit observer le même phénomène sur le continent. La pousse dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’humidité, de la température et des arbres sous lesquels les espèces se développent.



Cette diversité, Brigitte Ledentu la connaît bien. Avec une centaine d’adhérents, la SMBA organise des sorties et des séances de formation pour apprendre à reconnaître les champignons, mais aussi à comprendre leur environnement. Un apprentissage qui n’a rien de superflu : une récolte peut réserver de mauvaises surprises, même à des cueilleurs qui ont déjà de l’expérience.



« Ça peut vous orienter », mais pas garantir une identification



Brigitte Ledentu en a récemment fait le constat : des cueilleurs ayant déjà participé aux sorties de l’association avaient mélangé des champignons comestibles et toxiques. « Pour moi, c’est la première chose à éviter », insiste-t-elle. Pour limiter les risques de confusion, elle conseille de séparer les espèces dès la cueillette. « On prend un panier avec un papier journal, et on essaie de faire deux compartiments : d’un côté ceux qu’on connaît bien, puis de l’autre côté ceux qu’on ne connaît pas. » Une façon de garder les champignons douteux à part, le temps de les faire identifier. Car même après plusieurs sorties sur le terrain, certaines confusions restent possibles. Et si les outils numériques peuvent donner une première indication, ils ne suffisent pas toujours à lever le doute.

