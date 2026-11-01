Au tribunal judiciaire d'Ajaccio, un renouvellement des équipes et de nouvelles priorités pour le parquet

Il y avait du monde, ce lundi 2 novembre, dans la salle civile du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Les bancs étaient bien occupés, entre magistrats, représentants des services de l'État et personnalités institutionnelles venus assister à cette audience solennelle. Parmi eux, le nouveau procureur général près la cour d'appel de Bastia, Christophe Perruaux, et le préfet de Corse. Dans cette assemblée, l'heure était à la présentation des nouveaux visages de la juridiction, dans un contexte de renouvellement important des équipes.



À cette occasion, la présidente du tribunal, Sophie Boyer, a souligné l'importance de ce renouvellement pour la juridiction, dont les effectifs doivent accompagner l'évolution de l'activité et les besoins du territoire. Du côté du siège, trois nouveaux magistrats viennent renforcer les effectifs, désormais portés à 17, alors qu'une nouvelle arrivée est encore attendue dans les prochains jours. La présidente s'est réjouie de ce renfort, tout en rappelant que l'objectif était d'atteindre 19 magistrats : « Je me réjouis que nous soyons à ce jour 17 », a-t-elle souligné.



Le mouvement est tout aussi important au parquet, où trois nouvelles magistrates ont rejoint les équipes. Elles prennent notamment en charge des domaines stratégiques : la criminalité financière, les atteintes à l'environnement et à l'urbanisme, ainsi que les violences intrafamiliales et les dossiers concernant les mineurs. Le parquet compte désormais sept magistrats, parmi lesquels la procureure de la République, Fanny Floquet, et trois magistrats qui, déjà présents depuis un an, changent aujourd'hui de cabinet. Une magistrate placée vient également renforcer les effectifs.

