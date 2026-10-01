Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion

« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin », dit le proverbe. Sous les nuages noirs, les hospitaliers étaient à pied d’œuvre dès 6 heures pour préparer les pèlerins aux sorties du jour : messe en l’église Sainte-Bernadette, visite de la ciergerie, procession du Saint-Sacrement et confession. Parmi les autres temps forts figuraient le geste de l’eau, le bain aux piscines et la rencontre avec le cardinal François-Xavier Bustillo.

Accompagné par Sylvie, responsable du geste de l’eau au Rosaire national, ce moment a suscité de l’émotion. La démarche invite les pèlerins à boire l’eau de la source et à se laver le visage, en reprenant les gestes accomplis par sainte Bernadette Soubirous à la demande de la Vierge lors de la neuvième apparition, en 1858.

Le passage aux piscines est lui aussi très attendu. « C’est une mise à nu au propre, mais surtout au sens spirituel », explique Évelyne, hospitalière au Rosaire de Corse. Elle évoque un dépouillement intérieur : « Tout se passe dans le cœur, les nœuds se défont. L’eau est froide, mais ne dérange pas. On se présente à Marie en silence et on sent une renaissance. »

Sébastien, sacristain à Sartène, témoigne à son tour : « C’est… c’est inexplicable. Un bien fou intérieur. » Il décrit aussi la sensation physique éprouvée à la sortie du bain, lorsque son corps sèche progressivement.

Pour Joseph, l’attente dépasse la recherche d’une guérison : « On ne vient pas pour une guérison miraculeuse, mais pour une aide à une renaissance intérieure, l’acceptation de notre handicap. »