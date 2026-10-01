Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion

« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin », dit le proverbe. Sous les nuages noirs, les hospitaliers étaient à pied d’œuvre dès 6 heures pour préparer les pèlerins aux sorties du jour : messe en l’église Sainte-Bernadette, visite de la ciergerie, procession du Saint-Sacrement et confession. Parmi les autres temps forts figuraient le geste de l’eau, le bain aux piscines et la rencontre avec le cardinal François-Xavier Bustillo.
Accompagné par Sylvie, responsable du geste de l’eau au Rosaire national, ce moment a suscité de l’émotion. La démarche invite les pèlerins à boire l’eau de la source et à se laver le visage, en reprenant les gestes accomplis par sainte Bernadette Soubirous à la demande de la Vierge lors de la neuvième apparition, en 1858.
Le passage aux piscines est lui aussi très attendu. « C’est une mise à nu au propre, mais surtout au sens spirituel », explique Évelyne, hospitalière au Rosaire de Corse. Elle évoque un dépouillement intérieur : « Tout se passe dans le cœur, les nœuds se défont. L’eau est froide, mais ne dérange pas. On se présente à Marie en silence et on sent une renaissance. »
Sébastien, sacristain à Sartène, témoigne à son tour : « C’est… c’est inexplicable. Un bien fou intérieur. » Il décrit aussi la sensation physique éprouvée à la sortie du bain, lorsque son corps sèche progressivement.
Pour Joseph, l’attente dépasse la recherche d’une guérison : « On ne vient pas pour une guérison miraculeuse, mais pour une aide à une renaissance intérieure, l’acceptation de notre handicap. »
Accompagné par Sylvie, responsable du geste de l’eau au Rosaire national, ce moment a suscité de l’émotion. La démarche invite les pèlerins à boire l’eau de la source et à se laver le visage, en reprenant les gestes accomplis par sainte Bernadette Soubirous à la demande de la Vierge lors de la neuvième apparition, en 1858.
Le passage aux piscines est lui aussi très attendu. « C’est une mise à nu au propre, mais surtout au sens spirituel », explique Évelyne, hospitalière au Rosaire de Corse. Elle évoque un dépouillement intérieur : « Tout se passe dans le cœur, les nœuds se défont. L’eau est froide, mais ne dérange pas. On se présente à Marie en silence et on sent une renaissance. »
Sébastien, sacristain à Sartène, témoigne à son tour : « C’est… c’est inexplicable. Un bien fou intérieur. » Il décrit aussi la sensation physique éprouvée à la sortie du bain, lorsque son corps sèche progressivement.
Pour Joseph, l’attente dépasse la recherche d’une guérison : « On ne vient pas pour une guérison miraculeuse, mais pour une aide à une renaissance intérieure, l’acceptation de notre handicap. »
L’enseignement de saint François d’Assise
Lors de sa rencontre avec les hospitaliers du Rosaire et les personnes en situation de handicap, le cardinal Bustillo a évoqué l’enseignement de saint François d’Assise. Il a insisté sur la fraternité et sur les jugements portés à partir des apparences : « On n’a pas tous les éléments pour juger et on juge souvent à l’apparence, on met des étiquettes et on se trompe. »
Dans une société traversée par les fractures, il a appelé à bâtir des ponts entre les personnes : « L’autre n’est pas un fardeau, mais un cadeau. »
Dans une société traversée par les fractures, il a appelé à bâtir des ponts entre les personnes : « L’autre n’est pas un fardeau, mais un cadeau. »
Ce vendredi, une centaine de personnes ont reçu l’onction des malades lors d’une messe qui, selon les chiffres recueillis sur place, a réuni près de 15 000 pèlerins. Une visite de la basilique et une procession mariale figuraient également au programme des pèlerins corses.
Samedi, ils rejoindront leur île après ces journées de prière, de rencontres et d’entraide.
Samedi, ils rejoindront leur île après ces journées de prière, de rencontres et d’entraide.
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