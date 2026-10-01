CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Carine Giner, coiffeuse itinérante 14/10/2026 Bonifacio IRC Cup - Team Guenifey attendu en fin d'après-midi 09/10/2026 Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion 09/10/2026 Cancer du sein : à Ajaccio, la Bulle rose veut lever les freins au dépistage 09/10/2026

Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion


Philippe Jammes le Vendredi 9 Octobre 2026 à 16:17

La pluie n’a pas découragé les pèlerins corses réunis à Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire. Mercredi et jeudi, les hospitaliers insulaires ont accompagné une vingtaine de personnes en situation de handicap dans les différents temps de prière et de rencontre.



Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion
« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin », dit le proverbe. Sous les nuages noirs, les hospitaliers étaient à pied d’œuvre dès 6 heures pour préparer les pèlerins aux sorties du jour : messe en l’église Sainte-Bernadette, visite de la ciergerie, procession du Saint-Sacrement et confession. Parmi les autres temps forts figuraient le geste de l’eau, le bain aux piscines et la rencontre avec le cardinal François-Xavier Bustillo.
Accompagné par Sylvie, responsable du geste de l’eau au Rosaire national, ce moment a suscité de l’émotion. La démarche invite les pèlerins à boire l’eau de la source et à se laver le visage, en reprenant les gestes accomplis par sainte Bernadette Soubirous à la demande de la Vierge lors de la neuvième apparition, en 1858.
Le passage aux piscines est lui aussi très attendu. « C’est une mise à nu au propre, mais surtout au sens spirituel », explique Évelyne, hospitalière au Rosaire de Corse. Elle évoque un dépouillement intérieur : « Tout se passe dans le cœur, les nœuds se défont. L’eau est froide, mais ne dérange pas. On se présente à Marie en silence et on sent une renaissance. »
Sébastien, sacristain à Sartène, témoigne à son tour : « C’est… c’est inexplicable. Un bien fou intérieur. » Il décrit aussi la sensation physique éprouvée à la sortie du bain, lorsque son corps sèche progressivement.
Pour Joseph, l’attente dépasse la recherche d’une guérison : « On ne vient pas pour une guérison miraculeuse, mais pour une aide à une renaissance intérieure, l’acceptation de notre handicap. »

L’enseignement de saint François d’Assise

Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion
Lors de sa rencontre avec les hospitaliers du Rosaire et les personnes en situation de handicap, le cardinal Bustillo a évoqué l’enseignement de saint François d’Assise. Il a insisté sur la fraternité et sur les jugements portés à partir des apparences : « On n’a pas tous les éléments pour juger et on juge souvent à l’apparence, on met des étiquettes et on se trompe. »
Dans une société traversée par les fractures, il a appelé à bâtir des ponts entre les personnes : « L’autre n’est pas un fardeau, mais un cadeau. »

Pèlerinage du Rosaire : à Lourdes, les pèlerins corses vivent des moments d’émotion
Ce vendredi, une centaine de personnes ont reçu l’onction des malades lors d’une messe qui, selon les chiffres recueillis sur place, a réuni près de 15 000 pèlerins. Une visite de la basilique et une procession mariale figuraient également au programme des pèlerins corses.
Samedi, ils rejoindront leur île après ces journées de prière, de rencontres et d’entraide.






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos