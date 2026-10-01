Cancer du sein : à Ajaccio, la Bulle rose veut lever les freins au dépistage

Dépasser la peur pour mieux accompagner



C’est précisément l’objectif de cette journée organisée par l’établissement : proposer un espace accessible où les femmes peuvent poser leurs questions, sans nécessairement avoir pris rendez-vous au préalable. « Le mot cancer du sein fait encore peur quand il est posé », reconnaît Elsa Piraudon, directrice de l’Hôpital privé Sud Corse. Pour elle, les campagnes de sensibilisation restent indispensables : « S’il n’y avait pas ce mois, s’il n’y avait pas ces journées, on oublierait certaines femmes. »



Au-delà de l’information, le docteur Stéphane Oden insiste sur l’importance d’un parcours de soins qui ne se limite pas à l’intervention chirurgicale. « On essaie de tout rassembler pour leur simplifier la vie », explique-t-il. Plusieurs examens peuvent ainsi être regroupés sur une même demi-journée, tandis que la psychologue et la diététicienne interviennent dès le début de la prise en charge.



L’objectif est d’éviter aux patientes de multiplier les déplacements et les rendez-vous, tout en leur donnant rapidement accès à un accompagnement adapté. Une façon de réduire la charge que représente le parcours médical, dans une période où les inquiétudes sont nombreuses.



Présente aux côtés des équipes médicales, la Ligue contre le cancer propose également des soins de support, de l’activité physique adaptée, de la sophrologie et des ateliers collectifs pour permettre aux femmes d’échanger. « C’est important pour amener les femmes à se faire dépister », insiste Christine, membre de l’association. Si certaines viennent spontanément à leur rencontre, elle constate que la démarche reste difficile pour d’autres : « La maladie fait peur. »