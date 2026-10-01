Coupe de France GFCA-SCB : les supporters bastiais pourront bien venir à Mezzavia, mais sans écharpes, ni drapeaux !

Le match entre le Gazélec et le SC Bastia, qui devrait attirer la foule des grands jours, samedi après-midi à Mezzavia, sera placé sous un dispositif de sécurité particulier. Dans un arrêté pris ce vendredi, la préfecture de Corse-du-Sud encadre la présence des supporters bastiais, alors que se jouera au même moment, à quelques centaine de mètres de là du côté du Vazziu, l’autre rencontre du 5e tour de Coupe de France entre l’AC Ajaccio et Furiani-Agliani. Contrairement à une interdiction de déplacement, les supporters du Sporting pourront bien assister à la rencontre. L’arrêté interdit en revanche, de samedi 6 heures à dimanche 6 heures, l’accès au stade Ange-Casanova aux personnes « se prévalant de la qualité de supporter » du SCB ou se comportant comme telles, notamment en portant « une écharpe, un insigne, un vêtement [ou] un drapeau » aux couleurs du club bastiais.





En pratique, les supporters bastiais qui souhaitent assister à la rencontre devront donc le faire sans afficher de signe distinctif de leur appartenance au SCB. La même règle s’applique sur le chemin du Stade et la route de Mezzavia, entre les ronds-points du CSJC et de la Confina, où ces personnes ne pourront ni circuler ni stationner. L’arrêté prévoit également une interdiction d’accès et de circulation au sein d’un vaste périmètre du centre-ville d’Ajaccio pour les personnes identifiées comme supporters bastiais. Celui-ci comprend notamment les zones portuaires, le cours Napoléon, les boulevards Sampiero, Lantivy, Rossini, Albert-Ier et Madame-Mère, ainsi que plusieurs axes reliant le centre-ville aux quartiers sud.





La préfecture rappelle que le GFCA-SCB est annoncé devant environ 2 500 spectateurs, parmi lesquels 300 supporters du Sporting sont attendus. Si elle souligne l’absence de contentieux entre les deux clubs, elle justifie ces mesures par le risque de présence simultanée, dans l’agglomération ajaccienne, de supporters de l’ACA et du SCB, dont les relations ont été marquées par de nombreux incidents au fil des années.





Aucune animosité entre les deux clubs, un apéro géant entre fan des deux clubs prévu en face du stade



Du côté du Gazélec, Louis Poggi insiste pourtant sur le climat de confiance qui prévaut entre les deux clubs. « Aujourd’hui, on constate qu’il n’y a pas d’animosité entre les deux clubs », assure le président du GFCA, qui voit dans cette affiche « l’un des meilleurs tirages » possibles et « une saveur de fête du football ». « À nous de mettre tout en œuvre pour que le football ait sa place et que le football corse grandisse de tout ça », ajoutait-t-il avant de prendre connaissance de cet arrêté.



Les deux clubs entendent d’ailleurs entretenir cet esprit. Une fan zone doit être aménagée face à la boutique du GFCA, sur le parking de l’école, avec l’idée de permettre aux supporters des deux camps de se retrouver avant la rencontre autour d’un apéritif et d’un moment convivial. « Toutes les conditions sont mises en œuvre pour que cela se passe bien et que les deux clubs, comme ils le font depuis des années, s’entendent bien », souligne Louis Poggi.



Sur le terrain, le président gazier ne cache pas l’importance du rendez-vous, malgré les ambitions du club en championnat. « On joue une Ligue 3, on joue le Sporting. C’est un club important, très important encore. Il ne faut pas banaliser ce match », prévient-il. Avant de conclure : « Que le meilleur gagne, mais on va tout faire pour l’emporter. »





Classée au niveau 2 sur une échelle de risque allant de 1 à 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, la rencontre fera également l’objet d’une interdiction de transporter ou détenir, dans le périmètre concerné comme dans le stade, des objets pouvant servir d’armes ou de projectiles. Pétards, fumigènes, engins pyrotechniques, explosifs et produits inflammables sont notamment concernés.

