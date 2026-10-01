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Volpajola - Un accident de la circulation fait deux blessés


Léana Serve le Vendredi 9 Octobre 2026 à 14:41

Un accident de la circulation impliquant une voiture et un poids lourd a eu lieu sur la RT 20, sur la commune de Volpajola, indique le service d’incendie et de secours de Haute-Corse. Deux victimes en urgence relative ont été transportées au centre hospitalier de Bastia.







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