Bonifacio IRC Cup - Team Guenifey attendu en fin d'après-midi

Un Tour de Corse qui voyait l'autre TP 52 Arobas de Gérard Logel être contraint à l'abandon. Derrière les poursuivants immédiats franchissaient le Cap Corse, après être passés à l'épreuve d'un vent plus puissant entre Balagne et Cap Corse, en cours de matinée.

La descente de la Côte Est s'avérait un peu plus compliquée dans la mesure où le vent était moins favorable et surtout instable entre 4 à 5 nœuds. En fin de matinée, Team Guenifey doublait Intuition et prenait les commandes du 31e Tour de Corse.





A 17 heures le TP 52 de Julien Llorca était signalé devant La Chiappa et allait toucher un peu plus d'air avec un vent d'Ouest allant jusqu'à 9 nœuds. Intuition se trouvait lui devant Pinarello alors que la troisième place était occupée par Jacanda III de Marc Rouanne qui se situait à Solenzara suivi de Eleven le catamaran de Gilles Bocabeille.





L'arrivée de Team Guenifey est prévue ce vendredi entre 19h30 et 20 heures sous les falaises de Bonifacio.

Les concurrents les plus retardés se trouvent encore dans le travers de Calvi. A l'évidence, les 25h57 de Lionel Péan, soit le record en temps réel, ne sont pas menacées mais le temps de Team Guenifey ne se situera pas bien loin de la marque de référence au terme de ces 250 milles.