Téléthon 2026 -30 ans après, Felì fait revivre « U mo fior d’alisu » en hommage à Marie-Jo Allegrini

Le lancement officiel du CD solidaire de Felì, parrain de la 40e édition du Téléthon 2026 en Haute-Corse, a eu lieu il y a quelques jours à l’Espace de Vie Sociale Cardellu de Calvi. Le chanteur au grand cœur y a présenté une réédition réorchestrée de « U mo fior d’alisu », qui conserve les voix originales de Felì, des enfants de Scola in festa et de la Balanine Marie-Jo Allegrini. Un moment forcément chargé d’émotion, en présence notamment de Gracieuse, la maman de Marie-Jo aujourd’hui âgée de 95 ans, et du maire de Calvi. L’objectif est aussi de faire revivre ce lien unique entre les deux voix tout en soutenant la recherche et l’accompagnement des familles par l’AFM-Téléthon.



La chanson « U mio fior' d'Alisu », écrite par Ghjuvanteramu Rocchi, composée par Felì, qui ont d’ailleurs tous deux cédé leurs droits d’auteur et de compositeur à l’AFM Téléthon, avait été enregistrée il y a tout juste 30 ans en duo avec Marie-Jo Allegrini, cofondatrice du groupe L'Alba, atteinte de myopathie, maladie qui l’a emportée il y a 13 ans, à l’âge de 48 ans.



Une très belle histoire



L’histoire de « U mo fio d’alisu » remonte à 1994. Cette année-là, à Calvi, Marie-Jo Allegrini et le groupe L’Alba assurent la première partie d’un concert de Felì. Sur scène, l’artiste interprète « U mo Fior’ d’Alisu » avec sa jeune sœur Thérèse Travaglini. Peu après, Marie-Jo, déjà engagée dans le combat contre la maladie qui la frappe, organise un concert au profit du Téléthon et propose à Felì de reprendre le morceau ensemble. Le public adhère immédiatement. Le chanteur est marqué par la détermination de cette jeune femme qui, alors même que l’épreuve qu’elle traverse semble sans issue, choisit de se mobiliser pour les autres.



À Noël 1995, Feli lui propose d’enregistrer officiellement la chanson avec le soutien de talentueux musiciens comme Max Morandi, Jean Castelli, Francis Rezoagli ou encore Alain Serresse. Elle accepte avec enthousiasme. Le disque est tiré à 2 000 exemplaires, écoulés en seulement deux jours à Bastia, alors centre de promesses du Téléthon. L’année suivante, l’opération dépasse aussi les attentes.



Marie-Jo Allegrini s’éteindra en 2013, à l’âge de 48 ans. Mais pour Felì, son souvenir demeure intact. Aussi, lorsqu’il est sollicité comme parrain de la 40e édition du Téléthon 2026 pour la Haute-Corse, il met en place, en lien avec la coordination de l’AFM-Téléthon de Haute Corse, le projet d’un tirage à 15 000 exemplaires (prix 5€) d’une nouvelle version. L'orchestration a été modernisée par Nicolas Zimako et la technologie a permis de recréer un dialogue musical entre Marie-Jo et Felì, en réintégrant leurs voix d’origine. Enfin des enfants du groupe des 10/12 ans de Scola in festa ont rejoint le studio d’enregistrement.



Mais l'aventure ne se limite cependant pas au disque. La nouvelle pochette a été réalisée par François-Marie Micaelli, lui aussi atteint de myopathie. Un QR code permet d'accéder à des archives visuelles et sonores retraçant cette aventure née il y a trois décennies ainsi qu’à une mallette pédagogique destinée aux élèves des écoles et à leurs enseignants : chanson, playback, karaoké, paroles, traduction française, photographies, vidéos, jeux pour les enfants mais aussi contenus permettant de mieux comprendre la maladie. En partenariat avec le rectorat, « U mio fior' d'Alisu » entre ainsi dans les écoles, collèges et lycées de Corse. Les collèges de Calvi, Casinca et Biguglia ont notamment déjà rejoint l'opération.



Ce single solidaire sert de fil rouge pour la mobilisation de la Haute-Corse. 15 000 CD ont été mis sous presse, prix de vente 5€ l’unité, afin de créer une dynamique collective et positive, associer musique et solidarité et faire rayonner la culture insulaire.



Avec cette réédition, les organisateurs espèrent récolter 75 000 euros, qui seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon. Une somme qui permettra notamment de soutenir la recherche et les avancées de la thérapie génique, de développer les tests de dépistage néonatal et de poursuivre la recherche de traitements contre les quelque 7 000 maladies rares aujourd’hui recensées. Les fonds serviront également à financer du matériel et à poursuivre l’accompagnement des malades et de leurs familles.





* Les CD sont en vente dans les établissements scolaires et lors des différentes animations du Téléthon dans toute la Corse





