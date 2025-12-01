Ponte-Leccia - L'implication de Jean-Pierre Grisoni lors du défi sportif de Stéphanie Simonpieri

Il y a des projets qui nous touchent dès les premiers mots. Des défis que l’on imagine inaccessibles et qui, au-delà de l’effort physique, touchent à l’essentiel. Celui que nous avons vécu au mois de juin dernier en est un. Cette aventure, nous l’avons portée, ensemble, pour Stéphanie Simonpieri, ancienne pompier volontaire du centre de secours de Ponte Leccia , victime d’un cancer métastasé et qui malgré la maladie, les douleurs et les doutes est allée avec une détermination incroyable, bien au-delà de ses rêves et a parcouru dans un formidable élan de solidarité et de générosité le GR 20.
Au moment de revenir sur cette aventure, c’est avec une immense fierté et une profonde émotion que je souhaite, aujourd’hui, en tant que président de l’Amicale des Pompiers de Ponte-Leccia, vous remercier vous qui avez rendu cette aventure humaine possible et aussi remarquable. Derrière chaque pas de Stéphanie sur ce sentier mythique, il y avait une chaîne de solidarité incroyable, une équipe soudée, prête à faire face à toutes les situations. C’est cette chaîne que je souhaite aujourd’hui mettre à l’honneur. Parce qu’on ne laisse jamais l’un des nôtres seul face à la difficulté.
Parce que la fraternité ne s’arrête pas à la caserne. Parce que croire en l’autre, c’est parfois lui donner la force qu’il lui manque.
Je voudrais avant tout honorer Stéphanie pour son courage, sa dignité, sa force de vivre et sa détermination à faire front sans jamais se plaindre. Un exemple pour tous et le porte-drapeau rêvé de toutes les personnes qui se battent contre le cancer. Stéphanie, tu nous as inspirés. Tu nous as donné une vraie raison d’avancer, pas seulement sur les sentiers, mais dans nos engagements. Un grand merci au Président Hyacinthe Vanni et au Colonel Pierre Pieri d’avoir mobilisé des moyens et soutenu le défi porté par l’ensemble du réseau associatif sapeur-pompiers : union départementale 2A et 2B et les amicales de la région qui se sont également mobilisées pour cette aventure avec une générosité exemplaire, fidèle à l’esprit de corps qui nous unit.
À la grande famille des pompiers de Corse, je veux exprimer une nouvelle fois, toute ma reconnaissance et ma gratitude. Votre mobilisation a été totale, exemplaire et bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Vous avez su, chacun à votre manière, accompagner sans surprotéger, sécuriser sans freiner, écouter sans juger. Vous avez été des maillons essentiels de cette aventure. Merci au président et aux personnels du Parc Naturel Régional de Corse, qui ont soutenu ce projet avec une écoute remarquable en facilitant la coordination sur le terrain et en s’assurant que le GR 20 puisse être abordé dans les meilleures conditions possibles. Vous avez tout mis en œuvre pour que nous puissions nous reposer comme il le faut avant de repartir le lendemain. Votre accueil, votre aide, votre soutien logistique et votre bienveillance ont été précieux à chaque étape.
Comment ne pas remercier chaleureusement les exploitants des refuges et des établissements privés pour leur sens de l’hospitalité, leur professionnalisme, leur réactivité et leur disponibilité. On y trouve de la générosité, de la discrétion, et tout ce qui fait la culture, la tradition et les valeurs de ce territoire unique. Ces moments vécus dans la plus stricte simplicité, avec la spontanéité, avec le cœur ont profondément marqué Stéphanie et toute l’équipe. Par-delà l’effort et les sommets, c’est aussi un retour aux sources, à l’essentiel humain que nous retenons de cette traversée. Des moments que nous vous devons et que vous avez rendu si riches d’enseignements et d’humanité. Votre implication discrète mais essentielle a été un véritable pilier de cette aventure.
Merci aussi aux accompagnateurs de terrain, à ceux qui ont marché à nos côtés, physiquement ou en pensée. À celles et ceux qui ont su adapter le rythme, encourager dans les moments de doute, célébrer chaque pas, chaque sommet franchi. Il y a sur parcours tant de souvenirs, d’images, d’émotions et de sensations à jamais gravés comme un lien éternel qui unira tous les participants. Merci à La Marie-Do une association qui œuvre avec humanité, proximité, qui accompagne les malades et finance la recherche contre le cancer en Corse. Ce combat est celui de tout un peuple et chaque don fait avancer l’espoir. A tous les bénévoles, amis, professionnels de santé, soutiens de l’ombre, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur cœur.
Enfin, Stéphanie tu nous a montré que le mot “impossible” n’a pas sa place dans ton quotidien. Nous sommes tellement fiers d’avoir vécu ce moment à tes côtés. Tu ne peux même pas imaginer cette force que tu nous as transmis, tu as redonné du sens à notre quotidien et tu seras toujours un guide et une référence pour nous tous. Tu as accompli bien plus qu’un défi. Tu nous as transmis une leçon de courage, d’humilité, de résilience et d’espoir qui imprègnera toutes les générations.
Au nom de l’Amicale des Pompiers de Ponte-Leccia, je suis honoré d’avoir contribué à cette aventure associative et humaine hors du commun. Ensemble, nous avons réalisé un défi qui paraissait irréalisable. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci Stéphanie et merci à vous tous.
Avec toute ma reconnaissance…
