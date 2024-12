Ponte-Leccia : Les sapeurs-pompiers au secours du Téléthon 2024

Les enfants ont eu l'opportunité de participer à un atelier interactif de sensibilisation aux risques domestiques, animée par un agent administratif du SIS 2B. Un moment à la fois ludique et éducatif qui leur a permis de comprendre l’importance des gestes de prévention dans leur quotidien.

Mais l’attraction phare de la journée fut sans conteste la tyrolienne sécurisée par une équipe du groupement montagne des sapeurs-pompiers (GMSP 2B), qui a permis aux enfants de se glisser dans la peau de véritables sauveteurs. Un moment fort en émotions et en adrénaline qui restera gravé dans leur mémoire.





Le maniement d’une lance à incendie, avec l’aide des sapeurs-pompiers, a également été un moment de fierté pour tous les participants. Tout au long de la journée, les enfants ont aussi eu la chance d’effecteur des promenades à bord des camions de pompiers sous les regards bienveillants des enseignants et accompagnateurs, une expérience impressionnante pour les plus jeunes qui ont pu découvrir l’envers du décor de ces véhicules emblématiques.

Un copieux goûter a été offert à tous les participants en milieu d'après-midi, moment de convivialité bienvenu pour se ressourcer avant de se séparer.





En matinée, les enfants et animateurs de l’opération ont reçu la visite de courtoisie du colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B et du commandant Auguste Griscelli, chef du groupement Centre-Corse. Ces derniers ont pris le temps d’échanger avec les organisateurs de l’opération et le lieutenant Jean-Christophe Paoli, chef du centre de secours, autour d’un café de bienvenue.





Pour clôturer cette journée placée sous le signe de l’entraide, un chèque a été généreusement remis par le président Jean-Pierre Grisoni, au nom de l’amicale des sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia, à l’AFM Téléthon. Un acte symbolique fort qui s’ajoutait aux dons des élèves et témoignait de l’engagement de tous, petits et grands, dans cette grande cause solidaire.

Ainsi, 600 euros ont été collectés lors de cette manifestation, venant grossir la somme déjà collectée par l’ensemble des pompiers du Cismonte.

Cet évènement a non seulement éveillé la conscience des enfants sur les tâches des pompiers, mais a aussi contribué à la collecte de fonds pour faire progresser la recherche. Pour la énième fois, les pompiers de Ponte-Leccia et leurs collègues de Haute-Corse ont démontré qu’ils étaient bien plus que des sauveteurs. Ils ont également montré qu’ils étaient des acteurs de la solidarité et des piliers essentiels dans la lutte contre les grandes causes nationales.

Des remerciements ont enfin été adressés par les organisateurs aux enseignants d’une part pour leur forte implication, et de l’autre au SIS 2B, à l’UDPSIS 2B et son président, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, qui ont mis à disposition les locaux et véhicules qui ont permis le succès de cette action.