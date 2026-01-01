CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Cinq nouveaux sapeurs-pompiers volontaires rejoignent le centre de secours de Luri 26/01/2026 Une nouvelle Ligue Régionale est née pour développer les sports de combat en Corse 26/01/2026 Le 4e salon de la chasse Caccia d’Oru aura lieu à Corte du 17 au 19 avril 26/01/2026

Pietranera célèbre la Sainte Dévote ce mardi 27 janvier


La rédaction le Lundi 26 Janvier 2026 à 13:08

Ce mardi 27 janvier à Pietranera Lucciana et comme un peu partout en Corse, ont célèbre Sainte Dévote.



Pietranera célèbre la Sainte Dévote ce mardi 27 janvier
Chrétienne martyrisée vers l'an 304 en Corse, sainte Dévote est célébrée le 27 janvier à Pietranera en Haute-Corse. Sa légende raconte que son corps, déposé sur une barque de pêcheur, se serait échoué sur le rivage de Monaco. Elle est d’ailleurs la Sainte Patronne de la principauté. 
La matinée débutera à 10 heures avec la sainte messe suivie par la procession avec la statue de Sainte Dévote au bord de la mer. A 12h30 verre de l’amitié offert par la municipalité. 
  
O notre sœur, notre patronne, 
Toujours la Corse t’aimera. 
Prépare au ciel notre couronne 
Et veille sur Pietranera

 

 "Venez nombreux pour fêter notre Sainte Patronne" , préconise le curé de la paroisse. 
Un appel qui a toujours été entendu à Pietranera.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos