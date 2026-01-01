Pietranera célèbre la Sainte Dévote ce mardi 27 janvier

Chrétienne martyrisée vers l'an 304 en Corse, sainte Dévote est célébrée le 27 janvier à Pietranera en Haute-Corse. Sa légende raconte que son corps, déposé sur une barque de pêcheur, se serait échoué sur le rivage de Monaco. Elle est d’ailleurs la Sainte Patronne de la principauté.
La matinée débutera à 10 heures avec la sainte messe suivie par la procession avec la statue de Sainte Dévote au bord de la mer. A 12h30 verre de l’amitié offert par la municipalité.
O notre sœur, notre patronne,
Toujours la Corse t’aimera.
Prépare au ciel notre couronne
Et veille sur Pietranera.
"Venez nombreux pour fêter notre Sainte Patronne" , préconise le curé de la paroisse.
Un appel qui a toujours été entendu à Pietranera.
