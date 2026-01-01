Pietranera célèbre la Sainte Dévote ce mardi 27 janvier

.

Chrétienne martyrisée vers l'an 304 en Corse, sainte Dévote est célébrée le 27 janvier à Pietranera en Haute-Corse. Sa légende raconte que son corps, déposé sur une barque de pêcheur, se serait échoué sur le rivage de Monaco. Elle est d’ailleurs la Sainte Patronne de la principauté.La matinée débutera à 10 heures avec la sainte messe suivie par la procession avec la statue de Sainte Dévote au bord de la mer. A 12h30 verre de l’amitié offert par la municipalité.O notre sœur, notre patronne,Toujours la Corse t’aimera.Prépare au ciel notre couronneEt veille sur Pietranera

"Venez nombreux pour fêter notre Sainte Patronne" , préconise le curé de la paroisse.

Un appel qui a toujours été entendu à Pietranera.