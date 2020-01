Patrizia Poli et Patrizia Gattacega distinguées par l’Académie Charles Cros

Fondée au lendemain de la guerre en 1947, l’Académie Charles Cros défend la diversité musicale, veille à la préservation de la mémoire sonore, soutient la création, le développement de carrière des artistes, l’esprit d’entreprise et le courage des éditeurs graphiques et phonographiques. A l’aube du XXIe siècle, elle se dote de nouveaux statuts et d’objectifs élargis, entreprend d’internationaliser sa composition, décide de mener désormais son action non plus une fois par an mais tout au long de l’année.



L’Académie Charles Cros, c’est aujourd’hui : Un collectif d’une centaine de spécialistes sociétaires (élus) et d’experts associés, français et étrangers, qui apportent bénévolement leur concours aux missions que s’est assignée l’Académie Charles Cros.



Ils sont répartis en 8 commissions thématiques pour la musique et la parole. Un réseau de partenaires. Au fil de ces dix dernières années, l’Académie Charles Cros s’est progressivement engagée dans des collaborations, sur des objectifs partagés, avec un réseau dense de partenaires, associations, festivals, lieux de scène, collectivités territoriales. Elle coopère étroitement avec la Fédération des festivals de chanson francophone.



Ce maillage permet à l’Académie Charles Cros de ne pas dissocier son soutien aux productions sonores et audiovisuelles du spectacle vivant, et de favoriser les rencontres entre les acteurs de la vie culturelle et les publics.

Patrizia Poli a été récompensée pour son album "Versuniversu" paru vers 2019 et Patrizia Gattaceca pour son album "Carmini".