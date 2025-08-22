I Scontri Figaresi 2025 : quatre soirées de musiques du monde à Figari

Les concerts auront lieu dans plusieurs sites emblématiques de la commune : l’église, Poghjala, la Piazza Longa et Tarrabuceta. L’événement, né de l’initiative de bénévoles, s’inscrit en fin de saison estivale et se veut un moment culturel fort pour l’extrême Sud de l’île.
En nouveauté cette année, le festival propose les « cuncertini », des concerts intimistes organisés les 12 et 13 septembre à 18h30 dans des lieux insolites. Leur accès est offert avec l’achat d’un pass, sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Le programme
Mercredi 10 septembre – Église : A Filetta / Vóden
Jeudi 11 septembre – Poghjala : L’Alba / Camille en Bal
Vendredi 12 septembre – Piazza Longa : Eppò / Baba Yaga
Samedi 13 septembre – Tarrabuceta : Diana di L’Alba / Light in Babylon
Pratique
Dates : du 10 au 13 septembre 2025
Lieu : Figari (Extrême-Sud de la Corse)
Horaires : concerts principaux de 21h à 23h, « cuncertini » à 18h30 les 12 et 13 septembre
Billetterie : pass 2, 3 ou 4 soirées disponibles, incluant l’accès aux « cuncertini »
Réservation : en ligne via HelloAsso
