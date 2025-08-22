I Scontri Figaresi 2025 : quatre soirées de musiques du monde à Figari

C.-V. M le Vendredi 22 Août 2025 à 14:26

Le festival I Scontri Figaresi organise sa 4ᵉ édition du 10 au 13 septembre 2025 à Figari. Organisé par l’association Associu U Scontru, il réunit chaque année des artistes corses et internationaux autour des musiques du monde, dans un esprit de partage et de découverte.