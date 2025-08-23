Festival lyrique de Canari : un concours international au cœur du Cap Corse

Tous les candidats chantent leur premier air au choix

21h00- Concert de Josephina Fernandez « Noche flamenco » à l'Église Santa Maria



Mercredi 3 septembre 2025

9h00- 12h00 - Répétitions du second air des éliminatoires

15h00 - 2ème Épreuve éliminatoire

Tous les candidats chantent leur deuxième air au choix Résultats des épreuves éliminatoires



Jeudi 4 septembre 2025

9h- 12h Répétition des demi finalistes

15h00 - Demi-finale (entrée 10€)

Exécution de deux morceaux, dont un choisi par le jury.



Vendredi 5 septembre 2025

9h00 - 10h00 - Répétitions des non-finalistes pour le Prix du Public

10h00 - 12h00 - Répétitions des finalistes

15h00- Finale (entrée 20€)

Les finalistes interpréteront deux airs choisis par le jury

Délibération du Jury

Durant les délibérations du jury, les candidats non finalistes qui le souhaitent se produiront en interprétant un air de leur choix afin que soit décerné le Prix du Public.

Proclamation des Résultats et Remise des Prix suivis d'un buffet dans le cloître.

15h00 - 1ère Épreuve éliminatoire