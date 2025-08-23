Festival lyrique de Canari : un concours international au cœur du Cap Corse

La 22ᵉ édition se tiendra du 2 au 5 septembre 2025. Durant quatre jours, une vingtaine de candidats âgés de 18 à 35 ans se mesureront sur scène, accompagnés par trois pianistes de renom : Magali Albertini, Olivier Cangelosi et Jean-Pierre Giannelli, figure historique surnommée « Monsieur Piano ». Au terme des épreuves (éliminatoires, demi-finale et finale) 18 000 euros de prix seront décernés par un jury composé de personnalités du monde lyrique.
Derrière l’organisation, on retrouve Jacques Scaglia, fondateur et directeur artistique du festival. Depuis 2021, il est épaulé par la soprano bastiaise Julia Knecht, ancienne lauréate et aujourd’hui enseignante au Centre d’Art Polyphonique de Corse. Ensemble, ils défendent une vision exigeante mais chaleureuse du concours, où la compétition s’accompagne toujours d’une atmosphère conviviale, marquée par des rencontres, des concerts et des buffets partagés dans le cloître.
Au fil des ans, le festival a su conjuguer exigence et proximité. « Un rendez-vous incontournable », résume la direction, qui voit chaque année défiler à Canari des voix appelées à briller sur les grandes scènes.
Pour les habitants du Cap comme pour les passionnés venus d’ailleurs, ces journées de septembre sont l’occasion unique de découvrir, dans un cadre hors du commun, les promesses du lyrique de demain.
Ce qu'il faut savoir
Mardi 2 septembre 2025
15h00 - 1ère Épreuve éliminatoire
Tous les candidats chantent leur premier air au choix
21h00- Concert de Josephina Fernandez « Noche flamenco » à l'Église Santa Maria
Mercredi 3 septembre 2025
9h00- 12h00 - Répétitions du second air des éliminatoires
15h00 - 2ème Épreuve éliminatoire
Tous les candidats chantent leur deuxième air au choix Résultats des épreuves éliminatoires
Jeudi 4 septembre 2025
9h- 12h Répétition des demi finalistes
15h00 - Demi-finale (entrée 10€)
Exécution de deux morceaux, dont un choisi par le jury.
Vendredi 5 septembre 2025
9h00 - 10h00 - Répétitions des non-finalistes pour le Prix du Public
10h00 - 12h00 - Répétitions des finalistes
15h00- Finale (entrée 20€)
Les finalistes interpréteront deux airs choisis par le jury
Délibération du Jury
Durant les délibérations du jury, les candidats non finalistes qui le souhaitent se produiront en interprétant un air de leur choix afin que soit décerné le Prix du Public.
Proclamation des Résultats et Remise des Prix suivis d'un buffet dans le cloître.
