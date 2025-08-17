Bastia - Une 2e édition des K’Scolta Music Awards encore plus ambitieuse

« Beaucoup se contentent de dire “Y a qu’à faire ci, Y a qu’à faire ça” sans agir. Nous, on agit », souligne Pierre-Michel Rochault, fondateur de l’association, pour expliquer le choix du “K” de K’Scolta. Créée à Calvi en 2022, l’association a pour mission de valoriser la culture insulaire et de mettre en lumière des talents souvent sans vitrine, en créant un lien direct entre artistes et public. Au cœur du projet, une application de streaming entièrement dédiée aux créations corses - musique, podcasts, vidéos ou livres audio qui compte déjà 215 artistes et plus de 2 000 titres disponibles gratuitement, dans des genres allant de la polyphonie au rap. « Plus qu’un simple catalogue, K’Scolta est un espace de découverte et de soutien. Chaque écoute, chaque partage contribue à faire vivre la scène musicale corse », rappelle Rochault.



Concerts, « Battaglie », votes du public

Le festival K’Scolta Music Awards (KMA) s’inscrit dans cette logique en donnant une dimension scénique à ce projet numérique. Après avoir réuni plus de 500 spectateurs lors de la première édition, la manifestation revient cette année avec le soutien de la Collectivité de Corse, de la ville de Bastia et de partenaires privés. Le programme sera enrichi avec des concerts, les « Battaglie », des votes du public et la remise de trophées.

Un jury composé de personnalités issues du monde culturel et musical (Laurent Hérin, membre du comité de sélection du Festival de Cannes, Matteu Di Meglio, professeur de langue corse et chanteur engagé, François-Xavier Morrachini, fondateur du festival Rock In Bastia, et Diana Salicetti, figure de la scène insulaire) désignera les lauréats. Sept prix seront remis : Révélation masculine, Révélation féminine, Texte de l’année, Artiste émergent, Chanson corse, Album de l’année et Performance live.





Prova Maestra

Une distinction particulière, la Prova Maestra, sera attribuée à l’issue d’un vote commun du jury et du public. Quatre artistes sélectionnés par l’association se produiront sur scène, et le lauréat sera désigné en direct par le public via l’application K’Scolta, lors de la soirée du dimanche 14 septembre à l’issue de ces « Battaglie ».