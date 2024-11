Livia Andreani dévoile son tout premier single “Engraved”

Inspirée par ses racines corses et sa vision cosmopolite, Livia propose un titre en langue anglaise, mêlant émotion et authenticité. « Engraved » est, en fait,une déclaration d’amour intime et sincère. « C’est une chanson qui me tient particulièrement à cœur. Je l’ai écrite pour mon compagnon, avec qui je partage ma vie depuis près de 10 ans », confie la chanteuse.



La réalisation de ce titre a été confiée à ATOM Studio, avec la participation de Vincenzu Lota aux arrangements, mixage et mastering, Pierre Agostinetti au piano et Michael.D.James au coaching vocal et arrangement du texte.

Pour ce premier projet, Livia s’est entourée d’une brillante équipe avec aux a rrangements, mixage et mastering Vincenzu Lota d’ATOM Studio, au piano Pierre Agostinetti et avec Michael D.. James comme c oaching vocal ainsi que pour les arrangements du texte.

La pochette du single, empreinte de douceur et d’élégance, a été réalisée par la talentueuse Angelique Photographies, photographe basée à Porto-Vecchio, qui a su capter l’essence et la sensibilité de l’artiste.

Avec « Engraved », Livia livre un premier titre prometteur, entre modernité et attachement aux valeurs universelles. Une artiste à suivre, à la croisée des influences insulaires et internationales.

On pourra écouter “Engraved” sur Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les plateformes numériques à partir du 30 novembre 2024.

Mais on peut découvrir le titre en avant-première sur la plateforme insulaire K’Scolta dès ce 29 novembre.