Mylène Ogliastro, virologue et chercheuse : "en Corse, l'immunité collective est deux fois inférieure aux autres régions"

Le variant sud-africain présente, lui aussi, un cocktail d'une vingtaine de mutations. Il est apparu plus récemment et les voyages ont été rapidement mis sous restriction. Les données actuelles suggèrent qu'il est peu sorti d’Afrique du Sud jusqu'à présent. Idem pour le variant brésilien. Ces deux variants sont inquiétants car en plus de leur plus grande transmissibilité, ils partagent une mutation associée à une diminution de la reconnaissance par les anticorps et présentent donc un risque d'une baisse de l'efficacité des vaccins. A ce jour ce n'est pas trop inquiétant mais il faut vraiment empêcher la circulation de ces virus afin qu'ils n'accumulent pas davantage de mutations. Les technologies vaccin "Arnm" ont cependant le grand interêt de pouvoir être ajustés rapidement à leur cible et donc peuvent être adaptés au variant circulant (en 6 semaines selon les entreprises). Il est important de surveiller l'évolution des virus circulants de manière à adapter les vaccins aux plus vite.

-A ma connaissance, un seul cas a été détecté lors des arrivées pendant les vacances de Noël. La personne a été testée à son arrivée et isolée. Pour l’heure, il n'y en a pas d’autres et tant mieux. Le variant anglais peut être détecté par simple test PCR. Ces tests sont en cours de validation pour détecter également les variants sud africain et brésilien. Il faut vraiment agir en amont avec les tests obligatoires, la détection rapide des cas et leur isolement.

- Oui, pour l’heure il fait ses preuves. Les personnes se rendant en Corse pour Noël sont pour la plupart arrivées avec un test négatif. Celles qui ne l'avaient pas fait ont été testées à leur arrivée. Cela a permis d'isoler une quinzaine de cas positifs à leur arrivée. Les tests ne sont pas des filtres absolus mais ils permettent de limiter le risque. Surtout dans un contexte de circulation importante du virus. Nos préconisations sont basées sur l'analyse scientifique de la situation mondiale et sur les faits. Mais les décisions sur la stratégie sanitaire revient aux politiques.

-Certains pays européens comme l'Allemagne alertent depuis longtemps sur la transmission du virus chez les jeunes. Les analyses récentes en Angleterre montrent que les enfants entre 3 et 8 ans ne présentent pas beaucoup de symptômes et la transmission est moindre. Mais la tranche d'âge des adolescents (10-19 ans) a des niveaux d'infection et de transmission similaire aux adultes. La boucle de transmission école-famille semble alimenter les chaines d'infection. Une des solutions préventives serait de tester les milieux scolaires (collèges-lycées) de manière à avoir des données fiables sur ces niveaux de transmission. Les tests salivaires (PCR) fiables, rapides (40 min) et non invasifs pourraient permettre d'avoir enfin des données. La Corse pourrait être un territoire pilote aussi.

- Actuellement, la plus vive serait de poursuivre et amplifier la vaccination de plus fragiles ainsi que de maintenir les contrôles des arrivées. C'est relativement facile car la mer est une barrière géographique naturelle dont nous devons profiter. Bien sur maintenir les gestes barrières est crucial. c'est difficile et pénible pour tout le monde mais la situation actuelle de circulation des variants est inquiétante. Il est aussi très important de procéder à l’isolement des personnes malades tout en les accompagnant et en accompagnant les familles. C'est peut être aux services sociaux des mairies, des collectivités avec l'appui des services de l'état de mettre en place des cellules de soutien dont elles auraient besoin pour cela.