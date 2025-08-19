CorseNetInfos
Santé en Corse : Nazione critique la visite ministérielle et défend un CHU multi-sites


C.-V. M le Mardi 19 Août 2025 à 19:54

La conférence sur la santé qui s’est tenue le 14 août à Isulacciu di Fium’Orbu a mis en lumière les difficultés croissantes auxquelles les Corses sont confrontés en matière d’accès aux soins estime Nazione, quo rappelle que certaines des conclusions de cette rencontre rejoignent des propositions qu’il défend « depuis des années » et qui, selon lui, ne nécessitent qu’une « réelle volonté politique » pour être mises en œuvre.



(Studio Grazi Ritratti)
Dans la continuité des débats engagés lors des Ghjurnate Internaziunale, Nazione souligne que la qualité et l’expertise des intervenants de cette 6ᵉ Rencontre thématique de la santé confortent ses orientations, en particulier la création d’un CHU multi-sites. Le mouvement estime que ce projet devrait être soutenu par une Assistance publique des hôpitaux de Corse, qui en assurerait la base administrative.
En revanche, la dernière visite du ministre français de la Santé en Corse est jugée sévèrement. Nazione dénonce des « approximations inquiétantes » et un « flou de moins en moins artistique », estimant que ce déplacement ressemblait davantage à une « tournée des popotes » qu’à une véritable démarche assortie d’une feuille de route claire, d’objectifs définis et d’un calendrier précis.
Le mouvement considère que " contrairement à l’interprétation que semble en avoir l’exécutif de Corse, la dernière visite du ministre", "les effets d’annonce, les mesures ponctuelles et l’absence de perspectives structurantes ne sauraient remplacer une stratégie publique cohérente." Il appelle à la mobilisation de la société corse pour obtenir la prise en compte de ce qu’il qualifie de « légitimes revendications ».
Nazione assure qu’il restera « présent et vigilant » sur ce dossier qu’il juge vital et annonce sa participation « aux actions populaires qui devront être engagées » pour faire avancer l’idée d’une véritable politique de santé en Corse.
 




