Marie-Hélène Lecenne quitte l'ARS de Corse, Christelle Boucher-Dubos lui succède


La rédaction le Mardi 2 Décembre 2025 à 20:50

Plus de 6 ans après son arrivée sur l'île, Marie-Hélène Lecenne quitte l’Agence Régionale de Santé de Corse après un mandat marqué par la crise du Covid-19. Elle sera remplacée à partir du 15 décembre par Christelle Boucher-Dubos, actuelle médiatrice et déontologue nationale de la Cnaf et ancienne secrétaire d’État chargée des stratégies de prévention et de lutte contre la pauvreté, des politiques familiales, de la santé au travail et de la santé des plus vulnérables.



Marie-Hélène Lecenne (Photo : Archives Michel Luccioni)
Marie-Hélène Lecenne (Photo : Archives Michel Luccioni)

La nouvelle est tombée ce mardi 2 décembre en Conseil des ministres. Sur proposition de la ministre déléguée chargée des Personnes handicapée, Charlotte Parmentier-Lecocq, Christelle Boucher-Dubos prendra les rênes de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse à compter du 15 décembre prochain, succédant à Marie-Hélène Lecenne, qui dirigeait l'institution depuis avril 2019.
 

Quelques mois à peine après son arrivée sur l’île, Marie-Hélène Lecenne s’était retrouvée au cœur de la tempête avec la crise du Covid-19. Dès début 2020, forte de sa solide expérience, elle avait dû coordonner la mise en place des confinements, la gestion des hôpitaux et autres services de santé et structures sanitaires et sociales, et campagnes de tests et vaccination pour protéger la population insulaire lors de cette pandémie inédite. 
 

Christelle Boucher-Dubos, sa successeure, arrive avec une expérience à la fois politique et institutionnelle. Médiatrice et déontologue nationale de la Cnaf depuis 2022, elle a auparavant notamment été députée de la Gironde et secrétaire d’État chargée des stratégies de prévention et de lutte contre la pauvreté, des politiques familiales, de la santé au travail et de la santé des plus vulnérables au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, entre 2018 et 2020.





