Dermatose nodulaire contagieuse : la préfecture appelle à accélérer la campagne de vaccination en Corse

La rédaction le Lundi 17 Novembre 2025 à 18:45

Dans un communiqué transmis ce lundi à la presse, la préfecture de Corse souligne que l’île reste, au 17 novembre, indemne de Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC). Mais la proximité avec la Sardaigne et l’évolution de la maladie en Europe poussent les autorités à demander une accélération de la vaccination, alors que seulement 32% du cheptel corse est aujourd'hui vacciné.



Le rythme de vaccination doit s’accélérer. Alors que la campagne contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse (DNC) touche à sa fin le 31 décembre, la préfecture appelle à amplifier le mouvement. Dans un communiqué publié ce lundi, elle indique qu’« au 17 novembre 2025, 32 % du cheptel insulaire a été vacciné ». Un niveau jugé insuffisant par les services de l’État alors que « peu d’effets secondaires directement imputables à la vaccination ont été signa­lés ».
 
Dans ce communiqué la préfecture rappelle que la DNC est « une maladie très contagieuse et fortement préjudiciable à la santé des bovins », bien qu’elle ne soit « pas transmissible à l’humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par la consommation de produits issus de bovins contaminés, ni par piqûres d’insectes vecteurs ». Si la Corse reste « aujourd’hui toujours indemne de DNC », la menace venue de Sardaigne et la situation sanitaire sur le plan européen « appellent toujours à la vigilance ». En France continentale, notamment, « trois zones jusqu’alors indemnes et éloignées de la zone d’émergence de la maladie ont été déclarées infectées à la suite de mouvements d’animaux malades », tandis qu’en Espagne, « un premier foyer a été déclaré en Catalogne le 3 octobre 2025 et depuis la situation est évolutive ». 
 
Face à la situation et à la demande des filières, l’État avait autorisé une vaccination préventive, mesure exceptionnelle qui n’avait été accordée par la ministre de l’Agriculture qu’en Corse « du fait de sa proximité avec la Sardaigne où sévit l’épidémie ». La campagne de vaccination, lancée le 1er septembre, cible aujourd’hui « l’ensemble du cheptel bovin de l’île » et est obligatoire. « Le non-respect de cette obligation entraînera pour les détenteurs d’animaux des suites administratives – voire pénales », souligne la préfecture. 
 
À l’approche de la fin de la campagne de vaccination, les autorités appellent donc les retardataires à se mobiliser. « Les éleveurs et éleveuses sont invités à prendre contact avec leur vétérinaire dans les plus brefs délais », écrit la préfecture. Les services vétérinaires de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont d’ailleurs « adressé un courrier à l’ensemble des propriétaires de bovins n’ayant pas encore vacciné leur cheptel pour leur rappeler leur obligation de vaccination ».
 
Preuve des effets de la vaccination, en Italie, à la suite « de la large campagne sur l’ensemble du cheptel sarde, le rythme de détection décélère » et « la dernière déclaration date du 30 octobre 2025 », indique la préfecture de Corse. 




