Rugby - La Ligue Corse protège ses jeunes joueurs

GAP le Lundi 29 Septembre 2025 à 18:56

En Corse, le rugby est plus qu’un sport, c’est une école de vie. Sur les terrains, les enfants apprennent la solidarité, le respect et la discipline. Mais comme tout sport de contact, le rugby comporte aussi des risques. Dans cette optique pour la Ligue Corse de Rugby protéger ses jeunes licenciés n’est pas une option, mais une priorité.



Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes: un protège-dent bien adapté réduit considérablement les lésions bucco-dentaires et diminue de 30 à 40 % le risque de commotion cérébrale. C’est fort de ce constat que la Ligue a décidé d’instaurer une mesure forte et symbolique avec une distribution de protège-dent sur tous les plateaux Ecole de Rugby organisés en Corse.
Pour que cette mesure soit accessible à tous, une opération inédite a vu le jour : « 1 licencié(e) 1 protège-dent ». Concrètement, chacun des 800 enfants inscrits dans une École de Rugby insulaire recevra gratuitement un protège-dent. Un geste simple, mais essentiel, rendu possible grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé de Corse. Cette opération a déjà commencé ce samedi 27 septembre lors du premier  plateau de la saison qui avait lieu à Vezzani, en présence de Philippe Mortel Directeur de cabinet et Directeur Départemental de l'ARS et du président de la Ligue Corse Dumé Marcellesi.
Pour autant, derrière ce projet, il y a, également, une histoire humaine. Celle de l’association « Merci Nico », créée en hommage à Nicolas Haddad, ce jeune joueur disparu tragiquement sur un terrain corse en mars 2024. Avec ses parents et ses proches, la Ligue Corse de Rugby partage la même ambition : faire du rugby un sport plus sûr, fidèle à ses valeurs de solidarité et d’engagement.
Avec cette initiative, la Ligue Corse envoie un message fort à savoir: le rugby peut être passion, apprentissage et dépassement de soi… tout en restant un terrain de jeu protégé pour ses enfants.





