Rugby - La Ligue Corse protège ses jeunes joueurs

Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes: un protège-dent bien adapté réduit considérablement les lésions bucco-dentaires et diminue de 30 à 40 % le risque de commotion cérébrale. C’est fort de ce constat que la Ligue a décidé d’instaurer une mesure forte et symbolique avec une distribution de protège-dent sur tous les plateaux Ecole de Rugby organisés en Corse.

Pour que cette mesure soit accessible à tous, une opération inédite a vu le jour : « 1 licencié(e) 1 protège-dent ». Concrètement, chacun des 800 enfants inscrits dans une École de Rugby insulaire recevra gratuitement un protège-dent. Un geste simple, mais essentiel, rendu possible grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé de Corse. Cette opération a déjà commencé ce samedi 27 septembre lors du premier plateau de la saison qui avait lieu à Vezzani, en présence de Philippe Mortel Directeur de cabinet et Directeur Départemental de l'ARS et du président de la Ligue Corse Dumé Marcellesi.

Pour autant, derrière ce projet, il y a, également, une histoire humaine. Celle de l’association « Merci Nico », créée en hommage à Nicolas Haddad, ce jeune joueur disparu tragiquement sur un terrain corse en mars 2024. Avec ses parents et ses proches, la Ligue Corse de Rugby partage la même ambition : faire du rugby un sport plus sûr, fidèle à ses valeurs de solidarité et d’engagement.

Avec cette initiative, la Ligue Corse envoie un message fort à savoir: le rugby peut être passion, apprentissage et dépassement de soi… tout en restant un terrain de jeu protégé pour ses enfants.