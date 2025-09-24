Déplacements médicaux sur le continent : Une journée d’échanges pour faire progresser la prise en charge des accompagnants de patients

C'est un rendez-vous important qui permet chaque année de se pencher sur la problématique des déplacements médicaux sur le continent. La 4e journée annuelle d’échanges du réseau DMC (Déplacements médicaux sur le continent) s’est déroulée ce mardi à la Cité Grossetti à Ajaccio sous la houlette de l'association Inseme. À cette occasion, les 25 membres du réseau se sont penchés sur le thème "Améliorer la prise en charge des accompagnateurs de patients". Pour rappel, le réseau DMC met en synergie les différents acteurs oeuvrant au service des familles confrontées aux déplacements médicaux vers le continent. Un enjeu majeur sur l'île puisque selon les chiffres de la CPAM, ce sont 26 000 déplacements qui sont effectués chaque année sur le continent pour raisons médicales.



« Cette année, nous avons choisi de travailler sur le thème des accompagnateurs des malades qui doivent se rendre sur le continent. C’est un sujet primordial. Nous avons travaillé toute l’année afin de savoir ce que chacun fait dans son domaine pour faciliter la prise en charge des accompagnateurs, pour faire une sorte d’état des lieux et ensuite voir s’il y a des choses que l’on peut améliorer. Chaque année, nous organisons une journée d’échanges ouverte au public pour venir rendre compte de ces travaux, pour que les familles soient au courant de ce qui existe. Tous les membres du réseau vont expliquer ce qu’ils peuvent faire pour faciliter la prise en charge des accompagnateurs », explique la présidente d’Inseme, Laetitia Cucchi-Genovesi.



Durant cet après-midi de travaux, le point a été fait sur les avancées en matière de prise en charge des accompagnateurs et sur le travail qu’il reste à accomplir pour qu’elle puisse progresser, notamment au travers d’une table ronde et des interventions des Caisses Primaires d'Assurance Maladie, de l’Agence Régionale de Santé, de la Mutuelle de Corse, de la Collectivité de Corse, d'Inseme, de membres du réseau, ainsi que d e familles de patients venues temoigner.



À l'instar de François Tramoni, habitant de Sartène, venu « représenter sa maman » qui se déplace à Marseille depuis 16 ans et se bat contre plusieurs cancers. Une période durant laquelle il a eu l’occasion de bénéficier des différents dispositifs d’Inseme, de la CPAM de Corse du Sud et de la Collectivité de Corse. Pour lui, il était donc important de livrer son témoignage sur ces 16 années de combat, et sur son rôle d’accompagnant, afin de « témoigner des avancées et des difficultés que l’on peut rencontrer dans le cadre de ces parcours de soins. » Il se souvient ainsi des longs couloirs de la Timone où il a pu être là au côté de sa mère. Mais pour lui, ce n’est pas que l’accompagnement physique qui compte mais l’accompagnement moral et administratif. C’est là que les dispositifs existants jouent un rôle d’appui essentiel. « Elle a moins de charge mentale, ça lui permet de faire face, de se concentrer sur l’essentiel, pas sur ces questions », assure-t-il.



Pour cet accompagnant, qui constate « qu’il y a eu un travail formidable toutes ces années », si des améliorations pouvaient être apportées, cela serait sur les capacités d’hébergement. Alors qu'une ex périmentation est menée en Corse du Sud concernant les demandes d'accord préalable dématérialisées (DAP) , il souligne à quel point cela pourrait être « une bonne chose ». Une des pistes d’amélioration évoquées lors de cette journée est d'ailleurs une meilleure sensibilisation des professionnels de santé pour bien remplir ces DAP avec un accompagnant quand cela s’avère nécessaire.



Lors de l’ouverture de cette journée, la présidente du CESEC, Marie-Jeanne Nicoli, a souligné que « l’enjeu est de briser le cycle de difficultés. C’est un défi qui exige l’action. Ce travail collectif reste un modèle. Il reste encore des choses à gagner. Le CESEC sera à vos côtés pour poursuivre une réflexion », a-t-elle posé. La présidente du CESEC et la conseillère territoriale de Fà Populu Inseme Murielle Fazi ont par ailleurs mis l’accent sur l’action d’Inseme « exemplaire » qui constitue une « interface efficace et indispensable pour les patients devant se rendre sur le continent. » Une démarche soutenue par la Collectivité de Corse.



Maria-Pia Andreani, directrice générale adjointe de l’ARS a également rappelé que le projet régional de santé 2023-2028 prend en compte le parcours de soins Corse-Continent comme un parcours de soin à part entière.