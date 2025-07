Montemaiò célèbre la Fiera di l’Alivu avec succès

Pour sa 35e édition, la Fiera di l’Alivu a investi cette année la cours de la casa Cumuna à Montemaiò, en raison des travaux de restauration de l’église du village. Une délocalisation inédite, mais finalement saluée tant par les visiteurs que par les participants et organisateurs, à commencer par Jean-Marc Rocchi, président du Foyer Rural de Montegrossu, structure organisatrice de l’événement.« Les premiers retours sont très positifs. Plusieurs visiteurs nous ont même confié qu’ils préféraient ce site. Il faudra encore faire le point avec les artisans à l’issue de la foire, pour savoir s’ils ont bien vendu, c’est l’essentiel. Car cette foire, ce n’est pas la nôtre, c’est la leur », a-t-il insisté, rappelant que la priorité du foyer rural reste de mettre en valeur le travail des producteurs et des artisans insulaires.Plus concentrée, cette nouvelle implantation semble au final avoir trouvé son public. « Il y a du monde, ça circule, les gens sont contents. L’espace est plus ramassé, donc l’effet de foule est renforcé. Et si les artisans vendent bien, on peut se dire que le pari est gagné », poursuit Jean-Marc Rocchi, qui n’exclut pas une nouvelle édition sur ce site l’an prochain, les travaux à l’église de Montemaggiore étant toujours en cours.Organisé par le Foyer Rural en partenariat avec le SIDOC, le 17e concours régional d’huile d’olive AOP s’est tenu cette année le 14 juin dans les locaux de l’ODARC à Altiani. Un concours devenu incontournable pour les producteurs insulaires. Jean-Marc Rocchi en a présenté les résultats sur le champ de foire, soulignant l’importance de ce rendez-vous. « Ce concours permet de valoriser des oléiculteurs qui travaillent toute l’année dans l’ombre. Certains en vivent, d’autres pratiquent en pluriactivité, mais tous méritent reconnaissance. En Corse, on a notre propre concours, adapté à nos pratiques, notamment la récolte à l’ancienne. »Cette année, les lauréats pour la récolte à l’ancienne. 1er prix était remis à la GAEC Colombani (Valle d’Orezza) et le 2e prix à la Coopérative Oléicole de Balagne.Pour la Récolte sur l’arbre, le 1er prix à Dominique Bichon (Plaine du Regino), le 2e prix au Domaine Core d’Oru – Simon-Pierre Fieschi (Sorbu Ocagnanu) et le 3e prix à Olivier Morati (Santu Petru di Tenda).« On voit apparaître de nouveaux noms chaque année, c’est encourageant. Il y a un vrai travail de qualité, aussi bien dans l’entretien des arbres que dans les méthodes de récolte. Et un prix ici, en Corse, vaut bien des reconnaissances extérieures, car il reflète un savoir-faire local », insiste Jean-Marc Rocchi.Président de la Coopérative oléicole de Balagne, Thierry Cervoni rappelle l’importance de maintenir et valoriser la récolte à l’ancienne. « C’est un travail plus long, plus exigeant, mais qui porte notre identité. Récolter de décembre à mai, avec les filets, c’est ce qu’on a toujours connu. C’est un savoir-faire transmis par les anciens. Et cette huile, issue d’arbres parfois centenaires, est vraiment unique ». Il observe également une dynamique encourageante autour de l’oléiculture. « On voit de plus en plus de jeunes reprendre des oliviers abandonnés. C’est à la fois une transmission, une protection contre les incendies et une manière de préserver le patrimoine. Certains greffent des oliastri, ce qui permet aussi de rouvrir des milieux et de créer de nouveaux vergers à moindre coût. »Malgré les aléas climatiques, la filière garde le cap. Si la production reste irrégulière, notamment à cause du changement climatique, les initiatives se multiplient pour renforcer l’ancrage de cette culture traditionnelle.Ancienne présidente du Foyer Rural, Joëlle Titran Suzzoni n’a pas manqué de saluer l’engagement de l’équipe actuelle :« C’est une nouvelle édition, une petite délocalisation qui, au final, ne change rien à l’esprit de la foire. Je tiens à saluer le travail extraordinaire du foyer rural. Les stands sont très bien placés et bien organisés. La scène, quant à elle, promet de belles soirées. Ce soir et demain, ça va mettre le feu! »Membre du jury du concours Huile d’olive, elle souligne également la qualité des productions mises en valeur cette année :« Nous avons eu dix échantillons d’huile, issus de récoltes à l’ancienne ou sur l’arbre. C’est un véritable progrès. Et la présence de Juliette sur le champ de foire, en charge du contrôle, rappelle que cette foire est labellisée. Elle fait partie des seize événements de Corse reconnus en partenariat avec la Collectivité de Corse et l’ATC. Ce n’est plus tout à fait mon rôle aujourd’hui, je ne fais plus partie du Foyer Rural ou de la FFRAAC, mais je suis toujours là, par affection. »À l’occasion de l’inauguration, la présidente de l’Assemblée de Corse Nanette Maupertuis, plusieurs conseillers territoriaux, le maire de Montegrossu Jean-Marc Borri et les maires des communes voisines ont tenu à saluer le travail accompli, et la capacité du territoire à maintenir des événements de qualité, même dans l’adversité. « Sur la dynamique des foires, avec la revitalisation et la renaissance de certaines, je trouve que c’est fantastique. En 40 ans ça a été exceptionnel. Il y a une production importante avec différentes produits. Cnest bon signe économique, de partage et de transmission. C’est un point positif » précise Nanette Maupertuis.Structure d’accompagnement spécialisée dans l’appui aux entrepreneurs corses, Petra Patrimoniu intervient dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, le bâtiment ou les métiers de la mer, toujours dans le respect des savoir-faire locaux. « Nous jouons à la fois le rôle de banquier, comptable, conseiller et formateur. L’idée est de placer les artisans dans les meilleures conditions pour démarrer ou développer leur activité sereinement », explique Fabien Scanavino, directeur général.Dans le cadre du projet européen FESTA, Petra Patrimoniu collabore avec la FFRAAC pour accompagner quatre foires insulaires, A Fiera di l’Alivu, A Fiera di a Castagna, U Mele in Festa, et A Fiera di a Furesta è di u Legnu. L’objectif est d’identifier leurs besoins structurels, les aider à se renforcer et les inscrire dans un réseau de coopération euro-méditerranéen. Une mission qui les a notamment conduits à Gênes, à la rencontre de plus de 30 foires italiennes, françaises et sardes, pour échanger sur les pratiques de marketing territorial et initier de futurs partenariats.« L’ambition, c’est aussi d’ouvrir les foires corses vers d’autres horizons, de permettre à leurs organisateurs de visiter d’autres événements, de tisser des liens durables, et d’enrichir ainsi leur modèle, à la fois culturel et économique. »Les porteurs de projets intéressés peuvent retrouver Petra Patrimoniu sur leur site petra-corsica.coop ou dans leurs antennes régionales de Bastia, Aiacciu, Portivechju, Corti, Calvi, Lisula.Avec sa convivialité, sa qualité d’accueil et son ancrage dans un terroir vivant, cette 35e Fiera di l’Alivu confirme qu’au-delà du lieu, c’est bien l’esprit qui fait la force de la foire.