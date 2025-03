À Gênes, les foires corses, varoises, ligures et toscanes unissent leurs forces pour façonner le tourisme de demain

Elles sont la vitrine d’un territoire, de ses artisans et producteurs, et de ses savoir-faire. Ce vendredi, les partenaires et organisateurs de 19 foires de Corse, de Sardaigne, de Ligurie, de Toscane et du Var se réunissent à Gênes dans le cadre de la première étape de Quality Made (QM) Festa. Financé par le programme européen de coopération transfrontalière INTERREG Italie-France Maritime 2021-2027, ce projet de collaboration aspire à s’appuyer sur ces évènements festifs et fédérateurs souvent peu valorisés et encore moins interconnectés pour définir une « offre touristique unique et intégrée, durable et authentique, à connecter avec l’offre culturelle, environnementale et œno-gastronomiques des territoires ».



« Les territoires où sont implantées ces foires ont besoin de plus de visibilité pour leurs producteurs et le secteur économique », souligne Tommaso Scavone, chargé de mission et responsable du projet auprès de la coopérative Petra Patrimonia Corsica qui porte le projet en Corse. « L’objectif de ce projet est de créer une communauté des acteurs qui organisent les foires en Corse, sur le continent et en Italie pour qu’ils puissent échanger entre eux, améliorer la durabilité de ces évènements et leur portée. On s’est rendu compte que tous les acteurs qui organisent des foires ont les mêmes besoins : de la visibilité, de la durabilité, et une pérennisation », ajoute-t-il. En Corse, en partenariat avec la Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse (FFRAAC) et le Parc Régional de Corse, un travail pilote est ainsi réalisé dans le cadre de QM Festa autour d’a Fiera di a castagna, U Mele in Festa, a Fiera di u Legnu e di a Furesta, et a Fiera di l’Alivu.



Comme pour les autres évènements qui participent à ce projet, elles ont été sélectionnées car elles revêtent une forte valeur identitaire, se déroulent à des périodes de moindre affluence touristique, et ont forte capacité à créer des synergies avec les productions et offres locales. « C’est pour nous une opportunité de rencontrer l’organisation d’autres foires afin de voir comment ils contrôlent la qualité sur leurs évènements, et comment ils résolvent certaines problématiques comme le manque de bénévoles ou de moyens », souligne Juliette Bizzari, animatrice de la FFRAAC. « Nous avons choisi ces différents acteurs pour faire des tests d’innovation pour augmenter la capacité des organisateurs à valoriser leur territoire », indique de son côté Tommaso Scavone en reprenant : « Nous allons faire cela à travers beaucoup d’échanges de pratiques entre la Corse, l’Italie et la France métropolitaine, mais aussi à travers des séances de formation spécifiques au niveau local. Nous espérons également qu’après ce projet test on pourra travailler avec l’Agence de Tourisme de la Corset et les autres foires de Corse parce que toutes ont besoin de valorisation et de visibilité ».



Ce vendredi la réunion de Gênes rassemblera environ 80 personnes issues de l’organisation des 19 foires engagées et marquera la première étape du projet QM Festa. « Il s’agira tout d’abord se connaitre, comprendre les besoins communs de toutes les foires, et d’établir une feuille de route sur comment travailler ensemble », dévoile encore Tommaso Scavone.



À terme, grâce à cette collaboration, les porteurs du projet espèrent développer des synergies entre ces foires en créant un itinéraire de voyage entre les territoires de la zone de coopération pour parvenir à façonner un produit touristique culturel innovant et identitaire.