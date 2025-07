Fiera di l’Alivu : l’olivier toujours en fête à Montemaiò pour la 35e édition

C’est une édition un peu particulière qui s’annonce pour la Fiera di l’Alivu. Organisée chaque été par le Foyer rural de Montegrossu, cette foire emblématique du monde rural corse s’installera les 19 et 20 juillet non pas sur la place du village, mais juste en contrebas, au pied du bâtiment communal de Montemaiò. En cause : les travaux de restauration en cours autour de l’église. « La place est impraticable, entre les engins, les clôtures et les chantiers. Pour la sécurité de tous, on a préféré déplacer la foire, tout en restant à Montemaiò », explique Jean-Marc Rocchi, président du foyer et de la Fédération des foires rurales agricoles et artisanales de Corse (FFRAAC).



Cette édition 2025 comptera près de 50 exposants — producteurs d’huile, vignerons, apiculteurs, brasseurs, créateurs et artisans — sur un espace légèrement réduit, mais fidèle à l’esprit de la manifestation. « C’est un peu moins que les autres années, mais on a tenu à préserver la qualité. Celui qui vend, c’est celui qui fabrique : c’est ça, l’ADN de la foire », insiste Jean-Marc Rocchi.



L’huile d’olive, star incontestée de la Fiera, sera mise en avant avec notamment deux producteurs de Balagne récemment primés : Dominique Bichon, médaille d’or, et la coopérative oléicole de Balagne, médaille d’argent. Tous deux seront présents pour faire découvrir leurs huiles.



Labellisée par la FFRAAC, la Fiera di l’Alivu s’inscrit dans une dynamique de valorisation du circuit court, des savoir-faire insulaires et du lien au territoire. « Le label Fiera di Corsica garantit une sélection rigoureuse des exposants. Ce qu’on vend ici, c’est une histoire, une passion, une identité », souligne Jean-Marc Rocchi.



Transmission, démonstration et débat

Ateliers, animations et échanges jalonneront ces deux journées. Un espace oléicole proposera des démonstrations de taille, des dégustations comparées et des ateliers pour enfants. « En Balagne, on récolte mûr, jamais vert. Cela donne une huile douce, sans amertume, très différente de celle du continent », rappelle l’organisateur. Moment fort du samedi : une table ronde sur l’avenir de l’oléiculture en Corse, avec la participation de France Olive, le syndicat national de la filière. « Ce sera un vrai temps d’échange, sans thème figé. Chacun pourra prendre la parole », promet Jean-Marc Rocchi.



Côté ambiance, deux soirées de concerts gratuits rythmeront la fête. « L’accès libre aux concerts, c’est ce qui fait l’âme de la foire. On veut que tout le monde puisse venir profiter, en famille ou entre amis », rappelle-t-il.



Et demain ?

Le déplacement exceptionnel de cette édition a ravivé une question récurrente : la foire pourrait-elle alterner entre les villages de la commune ? Cassanu ? Lunghignanu ? La réponse est sans détour : « On a étudié la question, mais ça coince partout : manque de place, de puissance électrique, de stationnement. Ce n’est pas un refus par principe, mais une impossibilité logistique », tranche Jean-Marc Rocchi.



Depuis plus de trois décennies, c’est donc à Montemaiò que se perpétue cette tradition. « Même avant que le foyer nous en confie l’organisation, la foire se tenait déjà ici. On continue cette histoire-là, malgré les aléas, avec la même exigence et la même passion », conclut-il.