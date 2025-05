Culture, langue, histoire : la Maison de la Corse, un pont entre l’île et le continent

Conférences, ateliers, cours, théâtre ou encore expositions : au-delà de sa fonction de valorisation de l’île, la Maison de la Corse est un véritable lieu de vie. L’objectif ? Maintenir un lien fort entre la Corse et la diaspora, tout en rendant cette culture accessible à tous. “On enseigne le corse à quatre classes différentes, et on compte environ 120 élèves. On propose aussi des cours en visioconférence, et on a des participants de Paris, d’Aix-en-Provence, de Montpellier, et même de Corse. Ça permet à des compatriotes isolés, dans des villes ou des villages, de suivre les cours. On fait aussi de la généalogie, avec l’association recherche sur l'histoire des familles corses”, explique Jean Dal Colletto.





Parmi les activités proposées, les conférences ont aussi une place importante. Le 15 mai prochain, la Maison de la Corse va proposer, avec la société napoléonienne de Marseille, deux conférences : “La première conférence s’intitule ‘Napoléon III au risque de la psychogénéalogie’, et la seconde s’appelle ‘Les élections sous Napoléon III’. Elles s’inscrivent dans un cycle de conférences sur l’Histoire. Dans les mois qui vont suivre, on va aborder ‘Napoléon III et Victor Hugo’, mais aussi ‘Fouché et Talleyrand, au service de la France ?’. On parlera aussi des Romanovs avec une dame originaire de Russie, et qui est adhérente chez nous.”



Si la majorité des adhérents viennent de la communauté corse installée à Marseille et dans la région, la Maison de la Corse accueille aussi des participants d’autres horizons. “L’autre jour, une soirée ‘1943 : les Américains en Corse’ a été organisée avec la projection d’un film. La consule générale des États-Unis à Marseille était présente. On a aussi eu un consul adjoint qui suivait des cours de corse. Ça reste l’un de nos objectifs, faire des ponts entre le continent et la Corse”, conclut Jean Dal Colletto.



---



Maison de la Corse

69/71, rue Sylvabelle

13006 Marseille

04 91 13 48 50