Deux nouveaux confrères pour la confrérie Sant’Antone Abbate à Cassanu

La célébration a débuté par les chants sacrés entonnés par les confrères, avant que les deux jeunes hommes ne soient appelés à l’autel par l’archiprêtre Louis El Rahi pour recevoir la bénédiction. Les aubes rouge et blanche, aux couleurs de la confrérie, attendaient sur la clôture de l’autel avant d’être bénites. "Ils vont recevoir l’habit une fois bénit, vont s’engager publiquement et vont répondre à quelques questions pour savoir s’ils sont conscients de l’implication qui les attend. C’est un grand engagement", a précisé l’archiprêtre.



Pour rejoindre la confrérie, plusieurs conditions sont nécessaires : une demande officielle, avoir reçu les sacrements du baptême, de la communion et de la confirmation, ainsi qu’un âge minimum de 15 ans.



Jean-Roch Bernard, l’un des nouveaux confrères, a souligné l’importance de cet engagement : "La confrérie du village a toujours suivi les processions, messes et fêtes patronales. Aujourd’hui, quand on est en âge de devenir confrère, il est important de franchir le cap pour que la confrérie puisse perdurer dans le temps et passer le flambeau de la religion aux jeunes générations."