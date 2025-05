L’Associu Sporting Bastia 92 : le devoir de mémoire autrement

Créée à l’été 2022, dans le sillage des commémorations du 30e anniversaire de la tragédie de Furiani, l’Associu Sporting Bastia 92 (ASB92) poursuit sa mission : entretenir le devoir de mémoire, promouvoir une image positive du football corse et mener des actions de solidarité. Composée d’anciens joueurs du Sporting de 1992 mais aussi de sportifs d’autres générations, de journalistes et de soutiens divers, l’association multiplie les initiatives à l’approche du 5 mai.



Parmi ses dernières actions marquantes : en mars dernier, en lien avec l’association « Rêves de gosse » et le SC Bastia, l’ASB92 avait permis à 60 enfants d’assister à la rencontre de Ligue 2 Bastia-Martigues, leur offrant cadeaux et moments partagés. En ce mois de mai, elle s’inscrit pleinement dans les cérémonies portées par le Collectif des victimes du 5 mai. « Ces opérations s’inscrivent dans le but de perpétuer le devoir de mémoire, mais on souhaite le faire autrement qu’à travers le recueillement, par des tournois ou des rencontres qui marquent les esprits », explique Jean-Paul Cappuri, secrétaire général de l’association.



Plusieurs temps forts ont ainsi été présentés récemment à la brasserie Pietra à Furiani, partenaire majeur de l’association. « C’est une fierté d’être aux côtés de cette association, de l’accompagner dans sa noble démarche », a salué Hugo Sialleli, directeur général de Pietra.

Le dimanche 27 avril, le stade du Bastio a accueilli la deuxième édition du souvenir René-Exbrayat, ancien entraîneur du Sporting. Cette rencontre a été l’occasion de promouvoir le foot en marchant auprès des plus de 45 ans, tout en soutenant l’association Una Mana. Le mardi 29 avril, l’ASB92 a animé un atelier éducatif au stade Armand-Cesari dans le cadre d’une journée de sensibilisation organisée pour des collégiens, à l’initiative du Collectif. Ce samedi 3 mai, au stade de Vescovato, se tient la troisième édition du plateau intergénérationnel. Quinze équipes U13 de Haute-Corse côtoieront six formations vétérans, dont d’anciens professionnels de clubs corses et nationaux comme l’ACA, le GFCA, le SCB, Montpellier ou la Squadra Corsa.

Plusieurs figures connues du football insulaire et hexagonal prendront part à l’événement, suivi à 19 heures d’un recueillement à la stèle. Le lundi 5 mai, jour de commémoration du drame, l’ASB92 sera présente aux cérémonies organisées à la stèle et à l’église Sainte-Marie, aux côtés du Collectif des victimes. Une convention sera signée ce jour-là entre le Collectif, le SC Bastia et l’association.



Initialement prévues les 6 et 7 mai, des rencontres en foot en marchant entre l’ASB92 et l’amicale des anciens de l’Olympique de Marseille se tiendront finalement en fin de mois à l’OM Campus. Ce déplacement à Marseille s’inscrit dans un partenariat tripartite initié en 2024 avec l’association « Treizième Homme », qui regroupe les projets à impact du club olympien dans les domaines de l’éducation, de la cohésion sociale et de la pratique sportive.



Enfin, l’ASB92 participera à l’inauguration d’un espace de mémoire dédié aux victimes du 5 mai au sein du stade Vélodrome. Une œuvre de l’artiste Elie Cristiani, à qui l’on doit également la stèle de Furiani, y sera installée. « Il faut souligner l’engagement du président de l’OM Pablo Longoria dans ces initiatives. Nous devons aussi signer prochainement un partenariat avec l’UNFP », ajoute Arnaud Sabonnadière, membre de l’association et ancien gardien de Martigues.