Lycée de Balagne : une élève de terminale remporte le concours académique d’Intelligence Artificielle

Ce jeudi 6 février, le Lycée Polyvalent de Balagne a de nouveau été mis en lumière grâce à la victoire de Camelia Elmeyah, élève de Terminale, au concours académique d’Intelligence Artificielle. Cette réussite intervient dans le cadre d’un concours de programmation, visant à développer les compétences en algorithmique et en programmation en langage Python, et à rendre la discipline plus attrayante.



Camelia Elmeyah, une jeune lauréate qui défie les stéréotypes

Le concours, qui s'est déroulé entre décembre et janvier, est destiné aux lycéens ayant choisi la spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI). Selon Valérie Bordes, inspectrice d’Académie et chargée de la filière NSI, cette victoire est d’autant plus significative qu’elle concerne une jeune fille, un profil encore peu représenté dans cette spécialité. "Dans cette spécialité, il y a très peu de filles et nous souhaitons promouvoir cette discipline, notamment auprès des jeunes femmes", souligne-t-elle. "C’est une fierté pour le lycée de Balagne, et c’est d’autant plus important parce que cette filière est habituellement peu choisie par les filles."



Camelia, qui a été invitée à participer à ce concours par son professeur de mathématiques, explique que l’objectif était de trouver la meilleure solution pour gagner simultanément quatre jeux en programmant un code en langage Python. "On nous a présenté la discipline au collège et cela m’a particulièrement plu. En terminale, j’ai eu l’opportunité de participer au concours, et je suis heureuse d’avoir remporté ce prix. Il y a peu de filles dans cette filière. On a l’habitude de dire que les filles sont plutôt littéraires et les garçons plutôt informaticiens. Cela montre que ce ne sont que des stéréotypes", commente Camelia avec conviction.





Cette distinction constitue un atout de taille pour la lycéenne, qui pourra valoriser cette victoire lors de ses démarches sur la plateforme Parcoursup.