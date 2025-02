Sensibilisation à la sécurité routière : une première journée au lycée de Balagne

Pendant toute une journée, les élèves ont assisté aux interventions des associations Un Vélo Une Vie, Pyros et Prévention Maïf, aux côtés des gendarmes de Moltifao. "Nous intervenons de la maternelle à l’université pour sensibiliser à la sécurité routière et donner aux jeunes les outils pour être responsables de leurs actions et éviter les comportements à risque", explique Marie-Louise Serra, de Prévention Maïf. Alcool, conduites addictives et vitesse sont, selon elle, les trois principales causes d’accidents mortels en Corse.



L’initiative a permis aux élèves d’appréhender différentes facettes de la prévention routière, notamment grâce à la projection d’un film retraçant les conséquences d’un accident, de la collision jusqu’au tribunal. "C’est une première pour nous d’intervenir avec plusieurs associations, en abordant les volets répression, justice, addictions et témoignages", précise Marie-Louise Serra.



Le maréchal des logis-chef Laurent Ragot a insisté sur l’importance d’alerter les jeunes sur les infractions graves génératrices d’accidents (IVGA) : "Nous évoquons les distractions au volant, comme le téléphone, la cigarette électronique ou encore le non-port de la ceinture. L’objectif est de leur faire comprendre qu’ils peuvent être auteurs, mais aussi victimes, et de les sensibiliser aux conséquences de leurs actes."



Moment fort de la journée, le témoignage de Laetitia Medori, de l’association Pyros, a profondément marqué les élèves. Victime d’un grave accident, elle a partagé son expérience et les conséquences irréversibles de cet événement : "J’ai passé un mois dans le coma et plusieurs mois en hospitalisation. Aujourd’hui, je témoigne pour sensibiliser les jeunes à la gravité d’un accident et à ses implications."



Enfin, un atelier immersif a permis aux lycéens de se confronter aux effets de l’alcool, des stupéfiants et de la fatigue sur leur perception grâce à des lunettes simulant ces états, complété par un parcours à réaliser.



Cette action de prévention s'est poursuivie dans plusieurs établissements de Haute-Corse : le 27 janvier au lycée de Corti, le 3 février au lycée du Fium'Orbu et le 10 février au lycée agricole. Une initiative essentielle, comme le souligne Emeline Luviani, proviseure du lycée de Balagne : "Nos élèves peuvent passer leur permis dès 17 ans. Il est de notre responsabilité de leur rappeler les règles essentielles de la conduite et les dangers de la route, d’autant que notre micro-région est malheureusement souvent touchée par des drames."