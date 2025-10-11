La capitaine Emmanuelle Vaz de Matos prend officiellement le commandement de la compagnie de gendarmerie de Calvi

C’est au cœur de la caserne de gendarmerie de Calvi que s’est tenue, ce vendredi matin, la cérémonie officielle de prise de commandement de la capitaine Emmanuelle Vaz de Matos, nouvelle cheffe de la compagnie départementale de Calvi.



Autour de la colonelle Caroline Auzeville, commandante du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse, se sont rassemblés de nombreux élus de Balagne, les autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi qu’une délégation de gendarmes, venus saluer celle qui succède à la tête de cette unité clé du territoire.





« Un moment fort dans la carrière d’un officier »



Sous un soleil presque estival, la colonelle Auzeville a rappelé la dimension symbolique de l’événement. « La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui marque un moment fort dans la carrière d’un officier. En effet, la prise de commandement, matérialisée par la remise du fanion, n’est pas un simple rite, c’est un engagement solennel. Ce fanion est un emblème vivant, il porte la mémoire de ceux qui ont servi avant, le courage de ceux qui servent aujourd’hui et les espoirs de ceux qui serviront demain ».



Rendant hommage à la nouvelle commandante, elle a poursuivi. « La capitaine Vaz de Matos est une officière engagée, passionnée par son métier, animée d’un profond sens du service. En rejoignant la compagnie de Calvi, elle a choisi de retrouver un commandement de terrain, signe d’un attachement sincère à la mission et à ses personnels ».



Évoquant les spécificités du territoire balanin, la colonelle Auzeville a également rappelé que « Calvi, L’Île-Rousse, Calenzana et toute la Balagne forment un territoire d’une beauté rare, vivant, dynamique, mais exigeant ». « Vous devrez conjuguer la protection d’un environnement fragile, la lutte contre la délinquance du quotidien et les trafics, tout en maintenant un lien de confiance avec la population », a-t-elle lancé à l’adresse de la capitaine Vaz de Matos.



Une carrière exemplaire et un retour au commandement de terrain



Âgée de 31 ans, Emmanuelle Vaz de Matos est originaire de Montluçon. Fille d’un officier des sapeurs-pompiers de Paris, elle a grandi dans les valeurs de service et de dévouement.



« J’ai fait mes études de droit à Paris, jusqu’au master 2 en droit public de la sécurité et de la défense. J’ai ensuite intégré l’Académie militaire de la gendarmerie nationale en 2017, au sein de la 124ᵉ promotion “colonel Beltrame” », dévoile-t-elle.



Un parcours qui l’a menée du Luc-en-Provence à Haguenau, en Alsace, avant de rejoindre cet été la tête de la compagnie de Calvi. « Je souhaitais retrouver un commandement de terrain », confie-t-elle. « Être à la tête d’une unité, c’est assumer pleinement la responsabilité du service, de ses personnels et de sa mission ».





« La Balagne est un endroit merveilleux, mais exigeant »



Dans son discours, la capitaine a partagé ses premières impressions sur son secteur d’intervention. « Le territoire que j’occupe s’étend de Galeria jusqu’à L’Ostriconi. C’est un territoire vivant, riche, profondément attaché à son histoire et à ses traditions. La Balagne est un endroit merveilleux, mais c’est aussi un espace exigeant, avec des enjeux économiques et touristiques importants ».



Abordant les récents faits marquants, elle a réaffirmé la priorité donnée à la lutte contre la criminalité organisée : « Nous axons nos services sur la recherche du renseignement, afin de détecter le plus tôt possible tout signe de menace. Nous voulons être visibles et proches de la population, pour rassurer et prévenir les atteintes aux personnes et aux biens ».



Elle a également souligné son engagement dans la lutte contre les violences intrafamiliales. « C’est un combat qui nous tient particulièrement à cœur. Ces violences touchent les femmes et les enfants. Nous nous mobilisons pour les protéger au mieux, tout en présentant les auteurs devant la justice », a-t-elle expliqué.



La capitaine Vaz de Matos a également tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont accueillie. « Je suis particulièrement reconnaissante de l’accueil chaleureux que j’ai reçu, des élus, des habitants, et même des enfants à l’école. C’est un vrai plaisir d’être ici, sur un territoire aussi beau qu’attachant ».



Également présent, le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, s’est adressé à la nouvelle commandante de la compagnie de gendarmerie départementale de Calvi. « Vous prenez vos fonctions sur un territoire exigeant, aux enjeux multiples et complexes. Vous allez être un acteur clé, représentant visible de l’État. Votre regard neuf et votre lucidité seront des atouts précieux pour accompagner les élus, les associations et les services publics. Vous serez une actrice incontournable du territoire ». Et d’ajouter : « Vous incarnez la présence visible et concrète de la sécurité sur le terrain. C’est une attente forte de nos concitoyens. Vous pouvez compter sur le soutien de l’État, et je sais que je pourrai compter sur vous ».





« Commandez avec cœur et discernement »



La colonelle Auzeville a conclu son discours par un message de confiance. « Commandez avec cœur mais aussi avec discernement. Soyez une cheffe proche et exigeante. Proche de vos gendarmes pour les comprendre, les soutenir, et leur donner confiance mais capable aussi de garder la distance nécessaire pour orienter et juger avec objectivité ».



La cérémonie s’est clôturée dans la convivialité autour d’un moment de partage, symbole d’un nouveau chapitre pour la compagnie de Calvi.

