L’État intensifie la lutte contre les stupéfiants en Corse-du-Sud

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, la préfecture de Corse-du-Sud dresse un premier bilan de l’action des forces de l’ordre depuis le début de l’année. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, les opérations menées par la police et la gendarmerie ont permis d’intensifier la lutte contre les trafics de stupéfiants sur l’île.



« L’engagement sans relâche des services de police et de gendarmerie a permis d’intensifier la lutte contre les trafics de stupéfiants », indique la préfecture, qui rappelle que cette action constitue « une priorité absolue de l’État en Corse-du-Sud ».



Selon les chiffres communiqués, 419 personnes ont été mises en cause dans le département pour des infractions à la législation sur les stupéfiants depuis le début de l’année. À l’échelle de la Corse, 789 interpellations ont été recensées, contre 548 sur la même période en 2024.



Parmi elles, 161 personnes sont impliquées dans des affaires de trafic ou de vente, soit plus du double par rapport à l’an dernier où 75 personnes avaient été appréhendées. Une hausse qui, selon la préfecture, « témoigne de la détermination des forces de l’ordre à démanteler les réseaux et à protéger nos concitoyens, notamment les plus jeunes ».



La préfecture souligne enfin que cette mobilisation « reflète la volonté constante de l’État de renforcer la sécurité et la tranquillité publiques sur l’ensemble du territoire ».

