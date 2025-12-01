Un nouveau chef à la tête de la communauté de brigades de gendarmerie de Peri

La communauté de brigades de Peri a un nouveau chef. Ce mercredi, le lieutenant Yoan Martinez a officiellement pris le commandement de 28 gendarmes, basés à Peri, Sarrola et Bocognano, devenant le responsable du secteur est-ajaccien.
Lors d’une cérémonie militaire en présence des élus du secteur, des pompiers, policiers municipaux et des autorités militaires, le chef d'escadron Alban Suzanne, commandant la compagnie d'Ajaccio, lui a remis ce commandement en rappelant « les responsabilités qu'il emporte ».
Agé de 32 ans, le lieutenant Yoan Martinez a choisi de servir en Corse après sa formation à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale de Melun. Il avait auparavant servi près de 10 ans en gendarmerie dans les Bouches-du-Rhône ainsi qu'en Île-de-France.
